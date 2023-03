Oferta de empleo en el sector turístico: camareros y ayudantes de cocina, los más demandados

Camareros, ayudantes de camareros, ayudantes de cocina o ayudantes de pisos. Estos son algunos de los puestos de trabajo que cerca de un centenar de empresas del sector turístico desean cubrir para reforzar sus plantillas en la temporada alta.

En total son unos 1.500 puestos de trabajo los que se ofertan en la segunda edición de las Jornadas de Empleabilidad Turística de Andalucía. Por ti vuelven que se han celebrado este martes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Este año parten con el objetivo de superar las cifras de la primera edición en la que asistieron más de 2.000 aspirantes. Además, este encuentro ha inspirado a otras provincias que también han comenzado a organizar este tipo de eventos.

Los demandantes de empleo salen con "buenas sensaciones" de esta jornada

Entre los asistentes que han llegado al Fycma demandando empleo se encontraba Gabriel Alvarado, un joven malagueño que está comenzando a adentrarse en el mundo laboral. Acaba de terminar un grado superior de Estética. “No sé si encontraré algo de lo mío, pero estoy abierto a trabajar en cualquier puesto”, ha asegurado. Por su parte, Paz Rosas también acaba de terminar de estudiar y está buscando un puesto de recepción. Se decanta por el sector de la hotelería porque ha terminado dos grados superiores relacionados con este sector y tiene la esperanza de que le surjan muchas oportunidades después de asistir a este evento.

A un puesto de recepción también aspira Claire, una joven que ha estudiado gestión de alojamientos turísticos. Tras terminar sus estudios decidió irse al extranjero a trabajar para coger experiencia. Hace un año que regresó a la capital y desde entonces lleva buscando trabajo. Por ello, ha acudido a esta jornada, las cuales le dan “buenas sensaciones”, en relación a la posibilidad de encontrar empleo.

Por otro lado, Mavi cuenta en su currículum con siete años de experiencia como ayudante de cocina en diferentes restaurantes de Málaga y de Córdoba. Lleva buscando trabajo desde diciembre y este martes ha acudido a esta jornada para “presentar el currículum y conocer cómo se mueven las empresas hosteleras en Málaga” para así dar con un nuevo empleo.

Las empresas buscan cubrir puestos de cada a la temporada alta

Entre ese centenar de empresas se encuentra La Canasta. El año pasado ya acudieron a la primera edición de estas jornadas y han regresado para ver si pueden cubrir todos los puestos que necesitan. Miriam, trabajadora de la empresa, ha señalado que actualmente buscan camareros, cocineros y personal de panadería para cubrir los puestos que se necesitan en sus tiendas “de cara a las temporadas más fuertes como puede ser Semana Santa".

En este sentido, Silvia trabaja con el grupo empresarial que gestiona los restaurantes Pepa Revuelo y 33:45. Ambos establecimientos están ampliando sus locales en la capital y necesitan más personal. Los perfiles que demandan son ayudantes de cocina, cocineros y camareros. Asimismo, ha destacado que la mayoría de los aspirantes llega formado, pero “a los que no tienen experiencia se les forma, no tenemos problemas en ese aspecto, si no se tiene experiencia también se le da una oportunidad”.

Entre las empresas del sector hotelero, en esta jornada está presente Villa Hotels, una pequeña cadena hotelera que cuenta con alojamientos en Nerja, Frigiliana y Cazorla. Daniele Pesavento, un trabajador de la empresa, ha asegurado que están buscando empleados, en su mayoría, del sector de la restauración -camareros y cocineros-, pero también necesitan recepcionistas. Han regresado en esta segunda edición, tras cubrir los puestos vacantes que tenían hace un año gracias a estas jornadas.

Auxiliares de camarero o cocina cobran 1.460 euros netos al mes

En este evento ha estado presente el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, que ha asegurado que en su sector los perfiles más demandados son los de camareros, cocineros y auxiliares de cocina.

De igual forma, ha incidido en que la hostelería tiene la necesidad de encontrar trabajadores formados para poco a poco “hacer unos cimientos cada vez más sólidos en la industria turística”. En este sentido, ha señalado que se habla mucho sobre que en este sector se paga poco, pero ha remarcado que “ahora mismo el sueldo del personal más buscado, que son auxiliares de camarero o de cocina, está en unos los 1.460 euros netos". Actualmente, hay un gran desajuste entre la oferta y la demanda. Por ello, Frutos ha hecho hincapié en que en los últimos 20 años el empleo directo en hostelería ha pasado de 800.000 a 1,7 millones de trabajadores.

En cuanto al sector de la hotelería, José Luque, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), ha señalado que la situación de este sector es mejor que la de la hostelería en relación a la falta de trabajadores. Eso sí, necesitan, sobre todo, ayudantes de camarero, de pisos y de cocina. El problema para la hotelería es que “todo el mundo quiere ser chef, sumiller o director de hotel directamente, pero necesitamos recursos base”.

Para conseguir esos recursos, Luque ha apuntado que es “fundamental mejorar la marca del empleador”, al igual que también es primordial realizar programas de conciliación para las nuevas generaciones. Asimismo, también ha apelado que para que este sector siga creciendo “se debe apostar por el bilingüismo en la formación”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga (Aeplayas), Manuel Villafaina, también ha animado a trabajar en este sector, donde se puede "conocer mucha gente y tener buen porvenir".