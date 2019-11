La oficina de empleo de El Palo incumple varias normas de accesibilidad y condiciones laborales

Anda la Junta de Andalucía buscando desde hace meses un inmueble al que trasladar la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de El Palo. Cuando pareció tener el emplazamiento adecuado, la antigua discoteca Bobby Logan, el asunto se vino abajo porque el emblemático edificio no reunía las condiciones urbanísticas requeridas. Cerrada esa opción, abre de nuevo una nueva licitación marcada por una urgencia más que justificada. Porque los documentos oficiales que forman parte del expediente de contratación subrayan la malas condiciones en las que se encuentran desde tiempo atrás las instalaciones actuales.

Atendiendo a la memoria justificativa elaborada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, el local presenta deficiencias varias en materia de accesibilidad, así como de condiciones laborales. De manera precisa, "incumple" tres referencias normativas en materia de riesgos laborales (Guía técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos; el Código Técnico de Edificación y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales), así como otras tres en materia de accesibilidad (Decreto 293/2009, que aprueba el reglamento para la accesibilidad en las infraestructuras; la Orden VIV/561/2010, que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad, y el Real Decreto 173/2010, que modifica el Código Técnico de Edificación).

Las referencias contenidas en la memoria son concluyentes. "Las escaleras de acceso al almacén y archivo son inadecuadas, ya que no cumplen lo establecido en la normativa vigente", se dice en el informe; así como que el local "no cumple con la normativa de Lugares de Trabajo, ya que no se dispone de 2 metros cuadrados de superficie por trabajador".

La superficie del inmueble es de 478 metros cuadrados (443,73 útiles). También se dice que los recorridos de evacuación son "inadecuados" y que las personas con movilidad reducida "no pueden acceder de forma libre a la oficina del SEPE, ya que no dispone de una circunferencia de 1,2 metros de diámetro".

"Se hace necesaria la desocupación de este centro de empleo para evitar las posibles consecuencias negativas que puedan surgir debido a estas deficiencias", señala Empleo

Asimismo, se denuncian las condiciones acústicas de la oficina, ya que "no son las adecuadas". "El ruido es excesivo por lo que se tiene que estar alzando la voz constantemente; no hay aislamiento térmico y los techos son bajos y de escayola", se añade. Ante esta situación, la propuesta de Empleo es clara: "se hace necesaria la desocupación de este centro de empleo para evitar las posibles consecuencias negativas que puedan surgir debido a estas deficiencias, tanto para los usuarios como para el propio personal de dicha oficina".

Ante esta situación, la Junta busca de manera preferencial un local en la zona este y, en concreto, en la Avenida Salvador Allende, la Avenida Juan Sebastián Elcano y la Avenida del Pintor Joaquín Sorolla. La superficie necesaria es de 692 metros cuadrados. La Junta fija dos opciones de arrendamiento, ya sea con el local terminado sin uso, con un valor de 546.290 euros por un periodo de cinco años, o un local en bruto, donde la suba baja a 420.223 euros.

El propio documento apunta la posibilidad de que la Administración regional haya perdido una subvención concedida en su momento por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal para "la financiación de dicho expediente". Conforme a lo plasmado, la concesión de esta ayuda, fechada el 13 de septiembre de 2017, establecía como condicionante la necesidad de que fuese materializada en la renovación o rehabilitación del centro de empleo de El Palo antes de dos años. Un periodo que, a priori, ya se ha sobrepasado. Este asunto fue expuesto a la Consejería de Empleo para conocer su valoración, sin que este periódico haya tenido respuesta.

La opción de Bobby Logan se quedó en el camino a pesar de ser la única propuesta que llegó a la mesa de contratación en una primera convocatoria del concurso. Los encargados de valorar la proposición acabaron desechándola tomando como base un informe emitido por la Gerencia de Urbanismo según el cual la calificación de la construcción, equipamiento, sólo permitiría acoger oficinas pero con una licencia de uso provisional. Algo que entraba en conflicto con el pliego de condiciones que regía el concurso, que obliga a que el inmueble contase con las licencias de uso necesarias.