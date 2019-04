Los grandes operadores mundiales de marinas optan al proyecto de megayates de Málaga

El concurso impulsado a finales del año pasado por el Puerto de Málaga para disponer de un amplio espacio destinado a yates y megayates en la esquina de muelle 2 y muelle 1 está despertando el interés de los más importantes operadores de marinas a nivel internacional. Así lo confirmó el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, quien señaló que en las últimas semanas se vienen manteniendo reuniones y conversaciones con estas empresas, todas ellas dispuestas a concurrir al concurso público que ya está activado y que concluirá a finales del próximo mes de mayo.

"Es un concurso que afortunadamente ha despertado el interés de las empresas gestoras de megayates más importantes del mundo; eso es muy bueno para nosotros y la ciudad", destacó Rubio, quien subrayó que la finalidad de estos contactos no es otro que el ir sobre seguro en el procedimiento abierto. "Lo que queremos es no equivocarnos; queremos que sea un proyecto muy importante para la ciudad", apostilló. E hizo especial hincapié en que si bien económicamente no parezca de gran cuantía, "en el fondo sí lo es debido a la cantidad de recursos que movilizan estos yates por las estancias, los servicios asociados, las empresas auxiliares; son un montón de cosas y no queremos equivocarnos".

La última de las empresas que se ha interesado de manera directa por la iniciativa y que estuvo conociendo in situ la zona fue Igy Marinas, uno de los grandes operadores del sector que ya cuenta con instalaciones en diez países, incluyendo en el mapa europeo Francia e Italia. Esta compañía fue fundada en 2005, centrándose en la adquisición, administración y mantenimiento de puertos deportivos para yates de lujo y propiedades inmobiliarias de los espacios circundantes. Tiene sede en Fort Lauderdale, Florida, aunque también dispone de oficinas en Nueva York. El encuentro con los representantes de esta sociedad mercantil, según pudo saber este periódico, tuvo lugar el pasado jueves.

El proyecto portuario de la capital de la Costa del Sol busca disponer de una zona marítima reservada para grandes yates. Conforme al pliego de condiciones técnicas y administrativas que rige esta iniciativa, los amarres quedarán fijados en parte del muelle 2, en la esquina de los muelles 1 y 2 y a lo largo del muelle 1. Las superficies objeto de concesión es de 41.484 metros cuadrados de lámina de agua, así como de 4.830 metros cuadrados en tierra. La longitud total de muelle es de 770 metros y el plazo de ejecución de los trabajos será de un máximo de 12 meses.

El periodo de explotación al que tendrá derecho el socio privado vendrá determinado por la inversión a la que se comprometa en el proyecto. La misma no podrá ser inferior a los 1,5 millones de euros, lo que le dará derecho a seis años de concesión. El tope de la concesión prevista es de 20 años, que se otorgará en función de la inversión programada.

En ningún caso se permitirá el atraque de embarcaciones de menos de 20 metros de eslora, "debiendo el licitador proponer en su oferta un número total de atraques igual o superior a las 30 unidades". De ellas, se exige que al menos cuatro tengan capacidad para acoger buques de más de 70 metros de eslora, incluyendo dentro de esta reserva al menos dos atraques para más de 100 metros de eslora. Asimismo, se incide en la necesidad de que las embarcaciones de entre 20 y 30 metros de eslora no superen los diez atraques en total, y se apostilla que habrá de reservarse un 10% de los atraques para embarcaciones transeúntes.

A las superficies de agua y tierra ya señaladas, la concesión también dará derecho al adjudicatario a explotar el edificio situado en la parte más al sur del Paseo de la Farola, junto a la rotonda, que dispone de una superficie de 317 metros cuadrados. A esto se suma la ocupación de dos parcelas anexas, una de ellas de 153,31 metros cuadrados (al este) y otra de 274,96 metros cuadrados (al oeste). En estos espacios se podrán realizar labores de recepción, registro, servicios generales, torre de control y complementarias a las anteriores, caso de cafetería o tienda.

Las condiciones económicas marcadas en el pliego sitúan la tasa de ocupación anual de todos los espacios abiertos a la concesión en 342.481,38 euros, a los que agregar otros 70.000 euros como importe mínimo de la tasa de actividad anual. Estas cifras se verán incrementadas en el supuesto de que el concesionario decida explotar las parcelas del Paseo de la Farola y las instalaciones existentes en el muelle 2. Esta es la segunda ocasión en la que el Puerto sale al mercado en la búsqueda de un socio interesado en desarrollar la propuesta. Anteriormente, en 2013, el concurso quedó desierto.