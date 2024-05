El alcalde de Málaga cierra la puerta a volver a contratar a Manuel Díaz tras cesarle como gerente de Smassa

No habrá tercera oportunidad para Manuel Díaz Guirado. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le ha cerrado la puerta a una tercera vuelta al holding municipal tras cesarle este lunes como gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa). "Es ingeniero, tiene suficiente experiencia y conocimientos para ganarse la vida", ha asegurado De la Torre, que hace poco más de un mes reconoció las irregularidades que se han acabado cobrando su puesto en la empresa.

Díaz Guirado llegó a sonar como delfín del regidor en una primera etapa como concejal de Urbanismo, cuando salió envuelto en el llamado 'caso Piscinas' –que se acabó archivando– y con un lapidario "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo" de De la Torre. El regidor ha vuelto a vincular su salida con la absorción de Smassa por la EMT una vez acabe el proceso de municipalización de la primera.

No obstante, serán las presuntas irregularidades en la Smassa las que centrarán parte del pleno. El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha presentado la moción urgente socialista, en la que también insisten en la "falta de transparencia".

En la moción, de cuatro puntos y uno añadido en el que pedirán el veto del exgerente, Manuel Díaz, en holding municipal; el PSOE insta a la Cámara de Cuentas de Andalucía a abrir "una investigación en torno a los pagos realizados por la Smassa en los últimos cinco años, con especial incidencia en la obra del aparcamiento Pío Baroja". Además, instan al área de Economía y a la Intervención municipal a realizar un análisis pormenorizado, económico y jurídico, de la segunda fase de la obra del citado aparcamiento.

Por su parte, la moción de Con Málaga, tal y como ha recordado la portavoz, Toni Morillas, pide la reprobación del alcalde por "seguir sin dar explicaciones ni arrojar luz sobre las irregularidades en Smassa" y, entre otros, también una comisión de investigación.

"Con el cese del gerente y la dimisión del jefe de obras no termina el caso Smassa", ha advertido Pérez, que ha incidido en que buscan también con la moción conminar "a Alcaldía a no decretar la contratación de Díaz como cargo de confianza ni ostentar cargo alguno en el holding municipal". "Es la segunda vez que Díaz sale por la puerta de atrás del Ayuntamiento", ha apostillado.

También Pérez, y por otro lado, ha aludido a la carta del ex secretario del Consejo de Administración de Smassa, Francisco Souvirón, que De la Torre se comprometió a hacer pública y ha mostrado un correo electrónico de Souvirón autorizándolo. En este sentido, De la Torre ha dicho que "no acabo de entender" por qué no le ha preguntado Pérez en la junta de portavoces y se ha esperado a la rueda de prensa, explicando que ha dado instrucciones para que se le dé copia de la carta.

Pérez, por otro lado, ha lamentado que sobre el caso "falta mucha información" y ha dejado claro que "vamos a seguir defendiendo el interés general de la ciudad".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga ha vuelto a lamentar la "absoluta falta de transparencia" y ha dicho que el pleno extraordinario fue "un fiasco, donde vimos un alcalde noqueado, entregado a una especie de huída hacia adelante". "Esta ciudad no merece un alcalde que oculta información", ha sostenido y ha vuelto a pedir "máxima transparencia" para conocer qué ha sucedido en Smassa, de la que ha dicho se ha gestionado "al estilo compadre".

De la Torre, sobre Smassa

De la Torre se ha referido, en concreto, a la moción del PSOE y ha adelantado que "lo que plantea no va a tener nuestro apoyo, parece innecesario". "Lo que quieran saber de este tema, no tiene más que preguntar. Si echaban algo de menos en la web, que lo pidan", ha afirmado. Ha advertido, además, que "los consejeros que están en las empresa, están para trabajar por las empresas, no para hacer oposición desde las empresas", pidiendo, por tanto, "ser serios".

"El esfuerzo en transparencia y buena gobernanza ha estado y va a estar siempre presente, no vemos razones para votar esto cuando estas cuestiones se pueden conseguir de una manera tan simple y tan clara como pedirlo", ha sostenido De la Torre. Asimismo, el regidor ha insistido en la posición de "total colaboración y transparencia" y ha aludido, de nuevo, a la eficacia "brillantísima" de Smassa.

Por otro lado, De la Torre ha aludido a las irregularidades a las que ya apuntó la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, vinculándolas "al tema de los contratos menores --en exceso--, que deben ser los menores posibles", pero "a veces son necesarios de hacer".

Vox, por su parte, también se ha pronunciado sobre las mociones relativas a la Smassa. En líneas generales, aunque tienen que estudiarlas, están a favor de la moción del PSOE y de la reprobación del regidor.

"El alcalde no ha dado las suficientes explicaciones", ha abundado el portavoz municipal de Voz, Antonio Alcázar. "Han actuado por la puerta de atrás", ha afeado, lamentado que "en todo momento eso se ha convertido en un teatro con un argumento, que es el caso Smassa; con un nudo, que es esta falta de transparencia; y un desenlace, que es la destitución del gerente in extremis".