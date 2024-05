El caso Smassa por las irregularidades en Málaga se cobra el cargo del gerente, Manuel Díaz

Golpe de efecto en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa). Unas horas antes de que se celebre un Pleno Extraordinario a petición del PSOE sobre las irregularidades administrativas reconocidas por la empresa, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha cesado al que hasta ahora su gerente, Manuel Díaz Guirado. Las citadas anomalías están relacionadas con la construcción y contratación del aparcamiento de Pío Baroja, en El Palo.

En un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Málaga, se ha anunciado la pérdida del cargo de quien hasta ahora llevaba las riendas de los aparcamientos municipales, más de un mes después de que reconocieran anomalías. En la nota han explicado que esta misma tarde se reunirá un consejo de administración transitorio para aprobar el cese del gerente, revocar sus poderes y nombrar transitoriamente a la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, como consejera delegada.

En la citada nota, además, anuncian que integrarán la empresa de aparcamientos en la EMT, creando una única macroempresa pública de movilidad. De esta manera no relacionan en el comunicado la salida de Díaz Guirado con las irregularidades que se investigan en hasta tres causas distintas por los juzgados. Una por acoso laboral, otra por las anomalías administrativas que incluyen falsificación de firma y una tercera por una supuesta contratación indebida.

El Ayuntamiento justifica la integración de ambas empresas, que anuncia de manera sorpresiva, en su intención anunciada de municipalizar Smassa (a la que aún queda una larga negociación con los privados, cuyo 49% de la empresa han tasado en cerca de 25 millones) y el ejemplo que se sigue en otras muchas ciudades de España a la hora de gestionar la movilidad en una única sociedad.

Este es el segundo cargo que cae por las irregularidades en relación a las obras del aparcamiento de Pío Baroja, después de que el jefe de Obras, Alejandro Donaire, dimitiera unas semanas más tarde de que el Ayuntamiento señalase a su departamento en el comunicado que reconocía las deficiencias administrativas.

Hernández, en comisión de Pleno, aseguró la pasada comisión de Movilidad que las irregularidades de Smassa "no están relacionadas con la corrupción". Pese a ello, no respaldó la gestión de Díaz Guirado, apuntando que "cada uno deberá defenderse como pueda".

Díaz Guirado, en el juicio que está abierto por la denuncia de la jefa técnica de Smassa por un supuesto acoso laboral, negó irregularidades y presiones en relación con las obras del parking de Pío Baroja. "La obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca un reproche penal, ni siquiera diría desde el punto de vista administrativo", incidió José Carlos Aguilera, su abogado, explicando que "nadie ha variado o intervenido" en las propuestas y el consejo de administración "lo hace bien y hace lo que le plantean la mesa" en este proceso de contratación.

Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. El ahora gerente de la empresa de aparcamientos fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que, según dijo, había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".

Sobrecoste escondido de 800.000 euros

El portavoz socialista ha pedido, en un mensaje en sus redes sociales, que se convoque una comisión de investigación –que ya fue rechaza en el anterior Pleno– "ahora es cuando se necesita saber la verdad". Este domingo, denunció que su grupo ha constatado "cómo se ocultó al Consejo de Administración de Smassa un sobrecoste de 806.379 euros".

En este sentido, Pérez ha explicado que los socialistas, en las vísperas del pleno extraordinario que abordará "diferentes hechos que podrían ser constitutivos de delito", han constatado "cómo se ocultó al Consejo de Administración de Smassa un sobrecoste de 806.379 euros".

De esta manera, la presidencia y la gerencia de la sociedad "decidieron no incluir dicha cuantía en un modificado de 1.479.539 euros, fechado a 20 de junio y con la obra ya prácticamente finalizada, para que este no superara los límites del modificado, incluyendo esa partidas meses después en la liquidación", han detallado desde el PSOE en una nota.

"Pese a que la dirección de Smassa, que ejercía el control sobre la obra, sabía de ese sobrecoste en el momento de la celebración de este Consejo de Administración, se decidió no informar de esas cantidades a los consejeros", ha criticado Pérez, quien ha trasladado que "no fue hasta el 25 de noviembre, cuatro meses después de terminarse la obra, cuando se apunta estos sobrecostes mediante una liquidación".

Así, el edil socialista ha reprobado que "tardaron cuatro meses en apuntar esos sobrecostes, escondidos en la liquidación, y lo peor es que cuando fue preguntado el gerente al respecto en un consejo llegó a dar otra cantidad inferior ocultando el montante final".

Por parte del PSOE, se indica que la jefa de oficina técnica de Smassa advirtió en los informes previos a la adjudicación que la empresa, Ielco, "estaba ofertando precios por debajo de mercado y estaba abocado a continuos modificados". "Está claro que había que darle sí o sí este contrato a esa empresa. Ahora, con este sobrecoste excesivo hay que pensar quién se beneficia del mismo", ha sostenido así el dirigente socialista.