"El año pasado costaba 2.000 euros llenar el tanque del barco y ahora 10.000"

La flota pesquera de Andalucía se suma a la huelga de transportistas, convocada hace una semana, y para su actividad hasta este miércoles. El objetivo es urgir al gobierno y a la UE a poner en marcha medidas que palíen la falta de rentabilidad del sector por la subida del gasoil desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El vicepresidente de la Federación de Pescadores en la provincia malagueña y patrón de la Cofradía de Pescadores de Marbella, Manolo Haro ha informado de que la decisión de continuar el paro dependerá de los resultados que se obtengan de la reunión que mantendrán este miércoles en la Confederación Española de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores con el ministro del ramo, Luis Planas.

-Finalmente habéis decidido amarrar vuestros barcos pese a que decidisteis el pasado viernes suspender el paro que planteabais.

-Ya llevamos mucho tiempo quejándonos por los precios del gasoil y ya el mismo sábado por la mañana la Federación Nacional nos comentó que se iba a parar la actividad de los barcos y los marineros se mostraron favorables a que los barcos se quedaran amarrados hasta que el miércoles tengamos nueva orden, que es cuando reunimos con el ministro, así que el 100% de la flota de Andalucía está amarrada. No hay ningún barco de pesca de ninguna clase funcionando. No es normal que hace un año y poco teníamos el gasoil a unos 20 céntimos y hoy lo tenemos a 1,15, son cinco veces más de lo que costaba. Por entonces incluso el Gobierno nos decía que echáramos combustible por favor que no sabían que hacer con él. Ahí sí se acordaban de los pescadores.

-¿Cuánto costaba y cuánto cuesta actualmente llenar el tanque de un barco de pesca?

Según el barco, pero el año pasado por estas fechas o en la misma pandemia costaba 2.000 euros llenar el tanque y ahora mismo sale por 10.000 euros.

-¿Para cuánto tiempo da?

-Para dos semanas

-Esta cantidad, ¿qué porcentaje se lleva de vuestras ganancias?

-El último día de venta que tuvimos en Marbella el barco mayor que tenemos estaba consumiendo entre 950 y 1.000 litros de diésel, que el gasto viene a ser unos 1.000 euros, y ganó 1.300 euros de captura, se estaba llevando más del 90% de los gastos.

-¿Cómo se estructura el sueldo de un marinero? ¿No tienen un fijo?

-No tienen ningún fijo. Según lo que venda el barco, un porcentaje se lo lleva el marinero. Pero primero se sacan los gastos del barco y con ese precio del gasoil ni salen los gastos del barco ni sale el sueldo del marinero ni nada. Imposible. El mismo marinero es el que dice que para qué van a trabajar cinco días si no se van a llevar ganancias.

-Aparte del precio del combustible, ¿hacéis algún otro tipo de reivindicación?

-Nosotros vamos flojos con los precios de los productos, pero eso siempre ha existido en la pesca. Nos quejamos principalmente por el precio del combustible porque se está llevando casi el 100% de las ganancias. Queremos que se lleve como se estaba llevando, el 30% de la captura. Se estaba llevando más o menos una cuarta parte que es una cosa que tampoco es razonable pero podíamos asumirlo poco a poco reduciendo personal o saliendo unas horas menos para hacer menos consumo pero lo que no es normal es esto.

-¿Por qué no os habéis unido hasta ahora a los transportistas?

-El precio del gasoil hace mes y medio estaba en 70 céntimos y en menos de cuatro semanas se ha puesto en 1,15 euros. Ha subido casi 15 céntimos a la semana, ha sido una barbaridad. Hemos subido mucho más que las gasolineras normales de combustible, cuando ellos subían un céntimo o dos céntimos, los postes de la gasolinera del puerto pesquero subían mínimo 15 céntimos.

-La huelga está convocada hasta el miércoles, ¿qué va a pasar después?

-Ese día por la tarde tenemos la reunión con el ministro y, si no se llega a ningún acuerdo, seguiremos con la huelga y daremos la voz de que no va a haber pescado en ningún establecimiento de Andalucía ni de España.

-¿Los pescaderos han transmitido su preocupación al no poder abrir sus negocios?

-Los comerciantes si quieren seguir trabajando tendrán que hacerse con productos del extranjero, pero lo más normal es que se sumen a nosotros. A ellos también les costará un pico cuando van a llenar el tanque de gasoil para comprar pescado. No es normal que si yo estoy parado, otros se aprovechen de la situación.

-¿A qué acuerdo se tendría que llegar el miércoles para que se detenga la huelga?

-Es muy sencillo. En Francia e Italia le han bajado el combustible a 35 céntimos hasta últimos de junio. Ya después se sentarían.

-¿Creo que esto podría suceder aquí?

-Es complicado, pero en la vida no hay nada imposible si las dos parte están dispuestas a colaborar.