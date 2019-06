El patrimonio de los diputados de Málaga en el Congreso

El miércoles se hicieron públicos los bienes de los senadores malagueños y hoy le tocó a los 11 diputados por Málaga que fueron elegidos al Congreso en las pasadas elecciones del 28 de abril. Fueron cuatro del PSOE (Ignacio López, Fuensanta Lima, José Carlos Durán y María Dolores Narváez), dos del PP (Pablo Montesinos y Carolina España), dos de Ciudadanos (Guillermo Díaz e Irene Rivera), dos de Unidas Podemos (Alberto Garzón y Eva García Sempere) y una de Vox (Patricia Rueda).

En sus declaraciones públicas no se aprecian aspectos especialmente llamativos, aunque la situación económica de cada diputado es bastante distinta. El que tiene más dinero en su cuenta corriente es el popular Pablo Montesinos, un periodista empleado en medios nacionales que ha declarado haber cobrado unos 110.000 euros por su labor profesional. Al no tener vivienda propia ni hipoteca posee en su cuenta corriente 157.559 euros. La otra diputada que no le debe nada a los bancos es la socialista María Dolores Narváez, que declara haber percibido 40.679 euros de salario de Coca Cola y tener una vivienda en Málaga realizada mediante autoconstrucción durante cuatro años.

El resto de los diputados tienen todos hipoteca, siendo el más endeudado Guillermo Díaz, el número uno por Ciudadanos, pues debe 448.743 euros de tres préstamos. Tiene un plan de pensiones con el banco Santander con solo 1.703 euros, pero se ve que mira por el futuro viendo el panorama actual del sistema público de pensiones. La socialista Fuensanta Lima también tiene suscrito un plan de pensiones, en este caso con Caixa, con 2.000 euros.

El patrimonio de Ignacio López (PSOE)

El candidato número uno del PSOE por Málaga en las pasadas elecciones generales y actual diputado ha declarado un ingreso de 16.181 euros de la nómina del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Málaga y 24.409 euros por la nómina de la entidad pública Salvamento y Seguridad Marítima y que solo ha pagado 176 euros en concepto de IRPF. Afirma que tiene un apartamento en Málaga adquirido en 2005 y un saldo de 3.100 euros en tres cuentas bancarias. Como ocurriera en la declaración del senador José Aurelio Aguilar, López también afirma que le ha dado un microcrédito de 1.000 euros al PSOE y que tiene un 30% de acciones de la sociedad Temasanct por valor de 7.500 euros. Posee un coche Hyundai adquirido en 2018 y obtiene 7.200 euros por el alquiler de una vivienda. López declara que tiene tres préstamos con un saldo pendiente de 86.267 euros.

El patrimonio de Alberto Garzón (Unidas Podemos)

Alberto Garzón solo declara un ingreso de 1.994 euros por derechos editoriales porque no está obligado, en esta declaración, a poner lo que ganó en la anterior legislatura como diputado en el Congreso. Sí afirma que ha pagado 27.666 euros en impuestos por IRPF. El líder de UP declara tener tres viviendas -de las cuales dos son por herencia al 25 y 50%- y un garaje también por herencia al 25%. En su cuenta corriente afirma poseer 15.370 euros y un préstamo hipotecario con Bankia de 160.000 euros.

El patrimonio de Pablo Montesinos (PP)

El mediático fichaje del PP en las pasadas elecciones generales por Málaga declara haber obtenido un ingreso por su labor profesional como periodista de 93.525 euros a lo que hay que añadirle otros 17.865 euros como actividad económica. Declara haber abonado 39.099 euros por IRPF. No declara vivienda ni vehículo propio, pero sí tener un saldo de 157.559 euros en su cuenta.

El patrimonio de Guillermo Díaz (Ciudadanos)

Solo declara un ingreso de 4.725 euros por el alquiler de un piso porque tampoco incluye su sueldo como diputado en la legislatura anterior. Pagó 14.807 euros por IRPF. Declara dos viviendas en Málaga y un garaje -los dos últimos al 50%- y un saldo en su cuenta de 6.553 euros. Tiene un plan de pensiones de Santander con 1.703 euros y tres préstamos con un saldo pendiente de 448.743 euros.

El patrimonio de Patricia Rueda (Vox)

Patricia Rueda declara un ingreso de 59.908 euros como rendimiento neto de rentas del trabajo ya que anteriormente fue la directora del Museo del Automóvil de Málaga así como 850 euros por el alquiler de un inmueble. Ha pagado 16.102 euros por IRPF. Declara la posesión al 50% de dos viviendas en Málaga, un saldo en su cuenta de 83.754 euros, un vehículo BMWZ4 adquirido en 2009 y tres préstamos con un saldo pendiente de 378.267 euros al 50%.

El patrimonio de Fuensanta Lima (PSOE)

Declara un ingreso de 6.330 euros del Ayuntamiento de Mijas y otro de 49.475 euros del Senado, así como haber abonado 14.114 euros por IRPF. Tiene una vivienda unifamiliar en Mijas adquirida en marzo de 2001 en régimen de gananciales y 3.176 euros en su cuenta corriente. Posee dos vehículos, especifica que de segunda mano, y un plan de pensiones de Vidacaixa con 2.000 euros. Tiene dos préstamos de La Caixa donde le quedan por pagar 44.863 euros.

El patrimonio de José Carlos Durán (PSOE)

Manifiesta haber recibido un ingreso de 41.349 euros como concejal en el Ayuntamiento de Málaga y 319 euros por rendimientos de capital mobiliario. Pagó 9.310 euros por IRPF. Declara poseer una vivienda en Málaga adquirida en agosto del año pasado al 50%, así como 41.484 euros en su cuenta corriente y 6.170 euros en un fondo de inversión. Compró un Peugeot 2008 en marzo de este año y tiene una hipoteca al 50% de 49.155 euros.

El patrimonio de María Dolores Narváez (PSOE)

María Dolores Narváez afirma que ingresó 40.679 euros de salario de la empresa Coca Cola Iberian Partner y que abonó 5.228 euros en concepto de IRPF. Afirma que tiene una vivienda en Málaga de su propiedad cuya fecha de adquisición se prolonga desde 2011 hasta 2015 al ser una autoconstrucción. En su cuenta corriente declara poseer un saldo de 1.259 euros. Tiene dos coches: un Opel Corsa comprado en junio de 2017 y un Chevrolet de abril de 2010. Asegura que no tiene ningún préstamo personal ni hipotecario, por lo que está libre de cargas.

El patrimonio de Carolina España (PP)

No declara su sueldo de diputada y sí 3.600 euros del alquiler de una vivienda. Pagó 12.724 euros de IRPF. Tiene dos viviendas en Málaga y 81.596 euros en su cuenta corriente. También posee 40 acciones de Prensa Malagueña por valor de 818 euros, un vehículo Mercedes de segunda mano, un seguro de vida con 560 euros y debe 291.142 euros de dos hipotecas.

El patrimonio de Irene Rivera (Ciudadanos)

No declara su ingreso como diputada y sí un alquiler de un garaje con 744 euros. Tiene tres viviendas y un saldo bancario de 47.578 euros. Posee un coche, una moto y dos hipotecas donde debe 110.312 euros.

El patrimonio de Eva García Sempere (Unidas Podemos)

No declara su anterior sueldo de diputada. Pagó 10.074 euros de IRPF. Tiene un piso en Málaga al 50% y 4.074 euros en su cuenta al 50%. Le quedan por pagar 127.262 euros de hipoteca al 50%.