El patrimonio de los senadores de Málaga

Los cinco senadores por Málaga han hecho público sus bienes y las diferencias son palpables. Algunos tienen varias viviendas y otros afirman no poseer ninguna, mientras que sus últimos ingresos también difieren notablemente aunque en algunos casos hay trampa.

En esta legislatura hay cuatro representantes del PSOE –Miguel Angel Heredia, Estefanía Martín Palop, José Aurelio Aguilar y Marisa Bustinduy, en este último caso designada por el Parlamento andaluz– y una del PP, Ángeles Muñoz, que acaba de ganar las elecciones municipales en Marbella con mayoría absoluta y será alcaldesa y senadora. Estos son los patrimonios de estos cinco políticos malagueños.

El patrimonio del senador Miguel Angel Heredia (PSOE)

Miguel Ángel Heredia afirma que en el ejercicio económico previo a esta declaración de bienes ha cobrado 5.040 euros en concepto de trienios de la Universidad de Málaga, así como 1.230 euros en intereses por activos financieros. Heredia ha sido diputado en el Congreso en la última legislatura, desde 2016 hasta el pasado 5 de marzo, y ha cobrado por ello, aunque en esta declaración se señala que “se excluirán las percepciones recibidas del Congreso o Senado, que se encuentran ya publicadas en la web de la Cámara”. El ahora senador socialista no las ha incluido, aunque sí afirma que ha abonado 19.858 euros por IRPF. Heredia declara que tiene dos viviendas en Málaga, adquiridas en 1995 y 2006, y un saldo bancario de 28.140 euros. También indica que tiene 76.383 euros en un fondo de Bankia y un Renault Clio que compró en 2006. Declara además poseer una hipoteca de 168.000 euros suscrita en 2006 de la que le queda por pagar 68.480 euros.

El patrimonio del senador José Aurelio Aguilar (PSOE)

A José Aurelio Aguilar parece que le van las cosas bien como abogado porque declara haber ingresado 149.650 euros por su faceta profesional al frente de Aguilar Roman Abogados, así como otros 5.790 euros como profesor asociado de la Universidad de Málaga. Ha pagado, indica, 58.116 euros en impuestos como IRPF. Declara tener una vivienda unifamiliar al 50% adquirida en 2008 y un saldo en su cuenta corriente de 92.408 euros. Aparte de la titularidad de su despacho profesional, es curioso que declara haber concedido un microcrédito de 1.000 euros al PSOE que, se supone, el partido le debe devolver. En mayo del año pasado compró dos coches, un Mercedes CLS 350 y un Opel Corsa, y no tiene ninguna hipoteca por lo que, a tenor de sus cifras, tiene sus cuentas saneadas.

El patrimonio de la senadora Estefanía Martín Palop (PSOE)

Estefanía Martín Palop declara haber percibido 3.471 euros por una asignación económica mensual por ser un ex alto cargo de la Junta. La socialista ha sido directora general de Evaluación, Control y Calidad del Servicio Andaluz de Empleo desde julio de 2017 a febrero de 2019 y previamente fue dos años concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, entre otros cargos. No obstante, su remuneración como directiva en el SAE no aparece en la declaración. Ha abonado 18.716 euros por IRPF y declara tener dos cuentas corrientes con un saldo de 37.426 euros y un seguro ahorro de 19.451 euros. Afirma que no tiene vivienda ni coche en propiedad y que debe 1.800 euros a Ford y 20.000 euros a María Eugenia Palop.

El patrimonio de la senadora Marisa Bustinduy (PSOE)

Una política ya clásica en las instituciones es la socialista Marisa Bustinduy, que ahora pasa a ser senadora en designación del Parlamento de Andalucía. Ha declarado un ingreso de 55.699 euros por su actividad parlamentaria y haber pagado 13.576 euros en IRPF. Posee tres viviendas, dos por compraventas y una por herencia, y un aparcamiento así como un saldo de 34.543 euros en la cuenta, acciones en Telefónica y Santander con un valor total de 4.000 euros y dos coches, un Nissan Micra y un Peugeot 508. Se desconoce si confía en el sistema público de pensiones pero, por si acaso, declara tener un plan de pensiones de Unicaja con 94.424 euros. Le queda pagar 80.652 euros de hipoteca.

El patrimonio de la senadora Angeles Muñoz (PP)

La popular Ángeles Muñoz también tiene un plan de pensiones, en este caso de Generali, con 72.210 euros y su declaración es la más extensa de todas. Cobra 84.621 euros y, aparte, 3.000 euros al mes por el alquiler de dos viviendas en Madrid y Benahavís y un local en Marbella. Ha pagado 45.671 euros de IRPF. Declara poseer cuatro viviendas –una de ellas por herencia–, una oficina y una nave industrial. Además, a través de las sociedades Crasel Panoramica y Hacienda Property, declara poseer el 50% de una vivienda, una parcela, un atraque y una nave industrial. En su cuenta corriente afirma tener 17.351 euros y contar con 24 acciones de Telefónica por 176 euros. Su coche, adquirido en 2015, es un Volkswagen Golf y para pagar buena parte de sus bienes destaca tener tres préstamos firmados en 2005, 2007 y 2018 cuyo saldo pendiente en estos momentos es de 391.564 euros.