Pedro Bendala: “Estamos recuperando el tráfico en un 60% en el número de operaciones”

Dos años al frente del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol son suficientes para que su director Pedro Bendala confíe plenamente en un equipo que ha sabido adaptarse a las circunstancias derivadas del Covid-19. Poco a poco, vuelven a recuperar la actividad previa a la pandemia.

-¿Cómo está afrontando el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol esta segunda temporada alta en plena pandemia?

–Lo estamos afrontando con tranquilidad. Hemos aprovechado todo este tiempo para prepararnos y para implantar todas las medidas de seguridad que ahora el transporte aéreo exige. Lo hacemos porque queremos trasladar que el transporte aéreo es una forma de moverse segura, tanto en los aeropuertos como en los aviones. Tenemos la suerte de estar en un territorio en el que las administraciones también han apostado por la seguridad, queremos transmitir el mensaje de que con las condiciones establecidas el vuelo es seguro.

-¿Qué previsiones esperan cumplir al final de la temporada?

–Lo de las previsiones últimamente es muy complicado. Es realmente difícil saber lo que va a pasar y gestionar esta incertidumbre, pero hay que apoyarse en la experiencia de otros años. Previsiones no damos, lo único que recomendamos es seguir lo de los organismos internacionales que sí que tienen sus modelos económicos, y son números bastante bien hechos y viables. Pero el virus, con sus variantes, nos ha enseñado que nos puede servir como una estimación en la que movernos.

-¿Cuándo apuesta por la vuelta a los parámetros anteriores a la pandemia?

–Estamos recuperando el tráfico en un 60% en el número de operaciones diarias, y eso se traslada a la frecuencia. Ahora volamos a más de dos tercios de los destinos a los que lo hacíamos, no con tanta frecuencia, pero la conectividad de Málaga con Europa fundamentalmente, y Oriente Medio se ha recuperado en gran medida. Somos optimistas en cuanto a la recuperación. Volver a los números de 2019 nos llevará un tiempo.

-¿Cuántos vuelos diarios alberga actualmente el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol?

–Entre llegadas y salidas comerciales llegamos a unos 300 vuelos diarios. Los fines de semana algo más. En un año normal deberíamos tener entre 500 y 550 en un fin de semana. Estamos recuperándonos poco a poco.

-¿Hay más improvisación o planificación?

–Aunque parezca mentira la improvisación es una palabra que no tiene mucho hueco en el mundo aeroportuario. Preferimos hablar de flexibilidad, porque realmente está todo pensado. Nosotros trabajamos definiendo escenarios. Lo que hicimos al principio con el cierre general fue minimizar el número de instalaciones abiertas, sabíamos cómo hacerlo aunque no lo hiciéramos antes. Nos adaptamos a las necesidades y demandas. Luego estuvimos en un periodo de latencia bajo mínimos.

Estuvimos pensando sobre las medidas sanitarias que debíamos implantar, en las obras de infraestructuras que teníamos que ir renovando, y preparando cómo abrir las instalaciones, que lo hicimos en verano de 2020. Tras la segunda ola volvimos a contraernos cerrando la terminal T2 y el Muelle B. En la tercera ola seguimos en esta situación y cuando el tráfico volvió en primavera verano hemos reabierto progresivamente nuestras instalaciones.

-¿Cree que Málaga es un destino seguro?

–Creo que sí. Tengo mucho trato con las administraciones públicas y el sector turístico, y en todos ellos he visto un compromiso fortísimo con esa garantía y esfuerzo por proteger a sus trabajadores y visitantes de fuera. Y lo percibo en un hotel, en un restaurante, en un museo público o en sus propias dependencias. Es un nivel similar a lo que tenemos en el Aeropuerto, aunque no tengan la acreditación pero yo me siento igual de seguro en esas instalaciones.

-La consultora Skytrax les ha reconocido el trabajo y las medidas adoptadas en este tiempo. ¿Cómo se siente?

–A nosotros nos refuerza esa idea de aeropuerto y transporte aéreo seguro, y el respeto por las normas. La debilidad no está en la pandemia, está en no respetar las normas.

-¿Qué retos se propone a medio y largo plazo?

–A corto plazo el reto fundamental es que nadie se contagie. Una vez cumplido ese reto sanitario, que creo que conseguiremos con las medidas de protección individual y las vacunas, queremos recuperar nuestra vida económica. El turismo no es solamente una parte de nuestra economía muy importante, ya que muchos de nuestros empleos están vinculados a este sector del turismo. Es una transferencia de rentas, viaja el que puede y el que viaja deja su renta. El turismo es una fuente reequilibradora de la economía, y ojalá todos podamos ser redistribuidores económicos. El turismo es el movimiento de ideales y valores de diferentes culturas.

-Quién le diría todo lo que ha vivido en estos dos años al frente del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol...

-Yo siempre he pensado que la vida de un director de un aeropuerto es muy emocionante, con momentos muy gratos y momentos muy duros. Y así es. Pasamos del 2019 con nuestro récord de tráfico y el centenario, a una pandemia con momentos tristes. No es fácil cerrar una terminal y ver cómo la vida aquí se merma, es muy triste. Pero nos ha enseñado la capacidad de los profesionales que hay aquí para adaptarse a las circunstancias más difíciles. En ello estamos, adaptándonos de la forma más sencilla posible y más eficaz.