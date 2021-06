“Las trifulcas son mayores o menores, pero todos los días tenemos peleas” en el Centro de Málaga

Los vecinos del centro de Málaga denuncian que la situación que viven cada noche es insostenible a los ruidos se suman peleas continuas por las que reclaman “más presencia policial”, asegura uno de los vecinos consultados. Todo esto después de que la madrugada del martes se produjera una pelea en la que se vieron involucrados entre 50 y 60 personas en la calle José Denis Belgrano, cerca de la plaza Uncibay.

Pero esto no es un problema puntual, “las trifulcas son mayores o menores, pero todos los días tenemos gritos o peleas ya sean de parejas discutiendo, amigos que se gritan o cosas más serias como justo después del primer desconfinamiento que apuñalaron a una persona que debió salir huyendo y dejó el reguero de sangre”, denuncia otro de los vecinos.

A todo esto, se quejan, “la policía no hace nada, aseguran que están de manera disuasoria, pero muchas veces ni se bajan del coche después de que hayamos llamado varias veces, además muchas cuando vienen saludan a los porteros como si fueran amigos o compañeros del gimnasio. A veces incluso se dan abrazos para despedirse”, denuncian varios vecinos de la zona.

En el caso de la pelea multitudinaria acaecida el martes aseguran los vecinos consultados que “parecían extranjeros, al menos los escuchamos hablar francés”, esa misma noche se disputó un partido de la Eurocopa en el que se enfrentó la selección gala a la alemana, por lo que algunos apuntan a que “ahí podría estar el desencadenante de la pelea”. Uno de los implicados hubo de ser atendido por la ambulancia.

"Este es un problema permanente que no viene sólo a raíz de la pandemia", afirma Alejandro Villena, representante de los vecinos del Centro

Alejandro Villena, representante de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo denuncia que esto viene ocurriendo antes de la pandemia “los vecinos están hartos de llamar por el incumplimiento de normas, de ruido y peleas, yo no sé cuántas veces he ido a representar a los vecinos a los locales de fiesta que se acumulan en esa zona”.

Esto, aseguran, no se soluciona con la apertura durante más tiempo de las salas de fiestas “como aseguran sus empresarios, sólo agravaría el problema”, ya que según denuncian el bullicio y la intranquilidad se dan “antes de que abran con las colas de gente esperando para entrar; mientras permanecen abiertos, que la gente sale a fumar o se arremolinan en la entrada y cantan, discuten o gritan, y después de cerrar, cuando permanecen un tiempo indefinido en la puerta haciendo ruido y, a veces, ocasionando peleas”.

Además denuncian que las salas no son espacios seguros y sólo suponen “un problema sanitario”, achacan la subida de la tasa de incidencia a la relajación de medidas en la hostelería, “porque no se puede controlar a la gente, es más hace no mucho tuvimos un problema en la zona de una pelea en la que volaron sillas porque los camareros estaban intentando que cumpliesen las normas de seguridad y se mantuvieran en su mesa”, aseguran.

"Muchos vecinos han optado ya por irse, no ven que haya una solución posible al ruido"

Inciden los vecinos consultados en que “por mucho sistema de ventilación que tengan las discotecas, un lugar cerrado en el que tienes que hablar a gritos, sumado al consumo de alcohol no puede ser un lugar seguro ahora mismo”.

No es esta calle la única afectada, un vecino de calle Císter aseguraba que la misma madrugada del martes hubo otra “tangana” y que los ruidos “no se pueden aguantar, son todas las noches”. Los vecinos consultados piden preservar su anonimato por miedo a posibles represalias y aseguran que varios vecinos “ya han decidido irse de la zona por el problema continuo al que no ven solución”.

Desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran que un importante número de unidades de Policía Local (incluidos los GOA) se encuentran desplegadas cada noche en el centro histórico, Pedregalejo y demás zonas de ocio para velar por el cumplimiento del orden público. Además, se ocupa del cumplimiento de las medidas sanitarias dentro de los bares, que estos cierren a la hora estipulada y el uso de obligado de la mascarilla.