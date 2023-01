Las peluquerías siguen exigiendo la reducción del IVA al 10%

Las peluquerías siguen, 10 años después, con un IVA acorde a servicios de lujo y no a servicios esenciales. Tras 2.000 cartas enviadas a al Gobierno central y 400 manifestaciones desde 2020, la situación sigue en el mismo punto que hace unos meses. Ese impuesto es del 21% cuando el sector entiende que debería ser del 10%. "Seguimos exactamente igual que en verano. Las enmiendas que se habían presentado para los Presupuestos Generales se han rechazado", explica Mayca Campoy, la portavoz de la Asociación de Peluquería y Belleza Malagueña (APEBEMA). Para la nueva votación de las próximas semanas se han presentado cinco enmiendas. "A ver si conseguimos que alguna entre. Esperemos que no nos la veten como el año pasado el 22 de diciembre. Fue aprobada pero el PSOE la vetó.

Este problema se arrastra desde 2012, cuando en plena crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy subió temporalmente el IVA de las peluquerías, centros estéticos y barberías al 21%, lo que provocó durante los meses siguientes el cierre de 3.500 establecimientos. Tras la pandemia, otros sectores han recuperado el IVA de hace una década, menos el de las peluquerías, que es el único que sobrevive con un IVA que duplica al que le corresponde.

Esta situación tiene muchas consecuencias en el sector, como el cierre de negocios o el aumento de la economía sumergida. "Al tener menos ganancias y tener que soportar ese 21% muchos comercios han tenido que cerrar. Pero cerrar una puerta no significa no trabajar, hay que seguir llevando el pan a mi casa. Es una profesión que se puede realizar a domicilio sin que se entere nadie y ahí está la clandestinidad", explica la portavoz de APEBEMA. "Contra eso no podemos hacer nada. Tenemos que llegar a entenderlo. Es muy complicado tener un negocio con las puertas abiertas a día de hoy, tal como estamos con los impuestos, gastos de luz, etc", lamenta Campoy.

La asociación APEBEMA cuenta con alrededor de 100 peluqueros integrados de toda la provincia de Málaga, aunque algunos se han dado de baja durante este año. La asociación está unida a la plataforma nacional "Creer en Nosotros" y el pasado 24 de octubre se manifestaron conjuntamente en Madrid. "La lucha no va a cesar. El que la sigue la consigue y hasta que no lo consigamos de una manera u otra no vamos a parar", advierte la portavoz, que defiende la integridad del sector. "Lo único que hacemos es manifestarnos pacíficamente. No somos un sector problemático, no queremos llegar a hacer como otros manifestantes que arman un poco más de jaleo. Intentamos ser un poco más coherentes y creemos que la lucha se consigue más por las buenas que por las malas".

La coordinadora de "Creer en Nosotros" (asociación que nació de una página de Facebook “por la bajada del IVA” y que cuenta con más de 20.000 participantes), Sílvia Muros, expuso hace unos días en La Sexta la situación por la que está pasando nuestro sector y tuvo la oportunidad de difundir a nivel nacional el estado actual de las peluquerías tras el veto del PSOE a la votación aprobada de la enmienda presentada el año pasado.

En los próximos plenos del Congreso de los Diputados las asociaciones comprobaran si los esfuerzos estan haciendo efecto y las últimas enmiendas presentadas son por fin aprobadas sin vetos de ningún partido político.