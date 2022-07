Las peluquerías malagueñas reclaman una bajada del IVA al 10%

Su reivindicación proviene desde hace años. Las peluquerías reclaman una bajada del IVA del 21% a un 10%. En 2022 continúan manifestando que son un sector que se está viendo afectado por una medida que sería provisional, y que desde 2012 únicamente las peluquerías, centros de estéticas y barberías siguen manteniendo. Más de 2.000 cartas enviadas al Palacio de la Moncloa y más de 400 manifestaciones por todo el país desde el año 2020. Un sector damnificado por la subida del impuesto que demanda, simplemente, la restitución del IVA anterior, de lo contrario, muchos salones se verán obligados a cerrar.

Año 2012. Gobierna el Partido Popular, al frente Mariano Rajoy. Sube el IVA a un 21%, reduce la prestación del paro e incluso elimina la paga a los funcionarios de Navidad. Una oleada de medidas fiscales y económicas que supuso un sacrificio para toda la población española. Además, en los años siguientes, entre 2013 y 2014 cerraron más de 3.500 peluquerías y estética.

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya puso en marcha una solución económica similar los años anteriores a la presidencia de Rajoy, una bajada de los presupuestos de los funcionarios y también, la congelación de las pensiones. Mariano Rajoy se encargó en 2012 de subir el IVA en dos ocasiones. El IVA de tipo general del 18% a un 21%, el de tipo reducido subió también dos puntos, del 16% al 18% y el de base imponible superreducida y reducida pasaron a la general, es decir, del 4% y el 8% al 21%, en el que entrarían las peluquerías, salones de belleza y estética, barberías, floristerías, tanatorios y en determinados productos sanitarios.

2020. Pandemia. Desde entonces, las peluquerías y salones de belleza, a diferencia de otros que sí han vuelto al IVA del 10%, continúan en el mismo agujero. “Lo que supondría un rescate bancario para el país, ha llevado a más de 60% de peluquerías al cierre”, afirma José Luis Azañon, portavoz de la alianza por la bajada del IVA de peluquerías.

Obligados a absorber una subida de 13 puntos en sus cuentas de explotación, ha hecho que el sector cada vez este más precarizado. “Por la pandemia han cerrado alrededor del 30% de las peluquerías que ya existían en marzo de 2020”, añade Azañon. En marzo de 2020, el presidente Pedro Sánchez llegó a considerar a las peluquerías como un servicio esencial que debía permanecer abierto. Un punto a favor que alegan las peluquerías en su denuncia del IVA. Aunque días más tarde, Sánchez rectifica y deja de considerar a este sector como esencial.

2022. El paro de este grupo ya supera el 50% de lo que ya existía en marzo de 2020. La gran mayoría de las peluquerías, exceptuando las grandes empresas con más de cinco o seis trabajadores, presentan un panorama complicado. Un sector, en su mayoría, dirigido por mujeres y que el Gobierno actual, aseguran, no le está tendiendo la mano. “Vivimos para trabajar, muchísimas veces me he planteado cerrar, es insoportable”, asegura Juan Domingo, gerente de la sociedad malagueña de peluquerías, Agustín e Hijos. “Para los que tenemos vocación, esto es insoportable, el sector se está ahogando”, añade.

Asociaciones nacidas de la lucha por la bajada del IVA

Ya existen muchas asociaciones nacida para la lucha por el IVA. ‘Creer en nosotros’ es una asociación de peluqueros que nació de una página de Facebook “por la bajada del IVA” y que cuenta con más de 20.000 participantes. La dirige Carmen Pilar Pérez, peluquera y gerente de una peluquería en la provincia de Almería. “Me considero una guerrera, casi me juego mi economía por mantener a mi plantilla al completo”, asegura Pérez que continúa organizando manifestaciones todas las semanas. ‘Creer en nosotros’ ha conseguido muchísimo, un movimiento nacional extraordinario, para septiembre ya tenemos una movilización en Madrid”, añade que, son muchas las peluqueras dispuestas a luchar por lo que consideran su vida, su negocio.