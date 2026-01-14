Una hombre se cuela en las vías y provoca retrasos en el Cercanías en Málaga en hora punta

Un hombre se ha colado en el interior del túnel entre las estaciones de Málaga-María Zambrano y Málaga Centro-Alameda y ha obligado a interrumpir de forma temporal la circulación ferroviaria.

Según ha informado Adif, la circulación ha quedado suspendida a las 15:20 por una intervención de las fuerzas de seguridad y se ha restablecido alrededor de las 15:35, una vez garantizada la seguridad en la zona.

El corte ha afectado a unos nueve trenes de Cercanías de Renfe, tanto de la línea C1, con destino Fuengirola, como de la C2, que conecta la capital con Álora. Los retrasos alcanzan los 15 minutos en varios servicios.

El tramo afectado discurre íntegramente por túnel y es un punto clave del núcleo de Cercanías, ya que por él circulan todos los trenes con la actual configuración del servicio, por lo que cualquier incidencia tiene un impacto inmediato en ambas líneas.

Fuentes de la Policía Nacional confirman que los agentes han retirado a una persona que se encontraba en la vía férrea dentro del túnel, y precisan que se trata de un indigente que ha accedido de forma indebida a las vías, lo que ha obligado a cortar la circulación de manera temporal por motivos de seguridad.