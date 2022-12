Casi 2.000 personas cenarán en Nochebuena gracias a los Ángeles Malagueños de la Noche

La Nochebuena es un día para pasarlo en familia o entre amigos. En cada casa se ponen en la mesa diferentes platos de comida, pero en otros hogares no pueden permitírselo. Por ello, los Ángeles Malagueños de la Noche se encargan de repartir casi 2.000 menús para que ninguna familia en Málaga se quede sin su cena en unas fechas tan señaladas.

En la calle Fuentecilla, en el Comedor de Santo Domingo, ya se empezaba a preparar todo a las 7:00 horas para dar el desayuno diario. A partir de las 10:00 horas ya comenzaban los ciudadanos a guardar cola y a esperar su turno. Gracias a un acuerdo con diferentes empresas malagueñas de asadores de pollo y de las donaciones que reciben los Ángeles Malagueños de la Noche, la ONG ha repartido casi 2.000 menús conformados por medio pollo asado, una guarnición, una tortilla de patatas y un dulce proporcionado por el comedor de Santo Domingo, además de pan y bebida. Asimismo, en las bolsas de comida también se ha entregado la comida diaria que suelen repartir diariamente y un bocadillo para el día de Navidad.

Entre ellos está Mari Carmen, una malagueña en paro que acude este año a recoger el menú solidario de los Ángeles Malagueños de la Noche por primera vez, convencida de su amiga. En su casa son tres personas y actualmente ella no puede buscar trabajo porque asegura que “me han operado de una hernia en el cuello y ahora me van a operar de la espalda y ahora mismo no puedo buscar trabajo porque no puedo hacerlo”.

Desde hace casi 15 años aproximadamente los Ángeles Malagueños de la Noche reparten estos menús solitarios porque consideran que “en este día tan especial nadie se puede quedar sin la cena”, señala Francisco Roldán, presidente de la ONG malagueña. Este menú se da tanto a las familias habituales que suelen acudir al comedor, que son unas 700, como a las personas sin hogar o en riesgo de exclusión social que no suelen ir todos los días.

En este sentido, Roldán apunta que el perfil de necesitado está cambiando, puesto que “antes venían más personas que tenían una adicción a las drogas, al alcohol, emigrantes o gente sin techo y hoy en día tenemos también a familias que por necesidad y debido al aumento de los precios de la comida, la energía o de la hipoteca solo tienen para poder atender esas necesidades y vienen aquí”.

Por ello y al observar que la demanda crece día a día, el presidente de la ONG insiste que necesitan más voluntarios “es fundamental que tengamos más porque hay días que por alguna circunstancia nos encontramos sin voluntarios y cuesta mucho sacar el día a día y yo los animo porque va a ser muy gratificante y satisfactorio para ellos”.

Además de los menús solidarios para Nochebuena, en el Comedor de Santo Domingo también se reparten de lunes a sábado el desayuno, el almuerzo y la cena y hoy no ha sido menos. Asimismo, el último sábado del mes también reparte un kit de alimentos de primera necesidad para las 700 familias inscritas en el comedor. Este kit varía según el número de componentes de la unidad familiar, pero está compuesto por productos no perecederos como arroz, aceite, legumbres o pasta.