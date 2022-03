Las pescaderías de Málaga se abastecen con productos importados de Marruecos, Italia y Portugal

Se cumple ya el octavo día desde que comenzó el paro de transportistas y el segundo desde que los pescadores decidieran amarrar sus barcos. Todos ellos, en protesta por la subida del precio del combustible. Más de la mitad de los puestos de pescado ubicados en los mercados municipales no han abierto este martes sus persianas; los que sí, lo han hecho con menos productos y, en su mayoría, importados de Marruecos, Italia, Portugal y Noruega.

La preocupación continúa entre trabajadores y clientes. "Estamos asustados por la luz, la guerra, el problema de los transportistas y ahora el amarre de los barcos", decía Lilimar Sarabia -de la pescadería José M. Nieto- a una de sus clientas. "Es una lástima ver todo tan vacío", respondía ella. Y es que en el Mercado del Carmen tan solo tres establecimientos de pescado, de unos 15, han abierto hoy.

Sarabia decidió no abrir la semana pasada porque no "merecía la pena" y, además, quiso unirse al paro transportistas para hacer más presión y que el Gobierno escuche su protesta. Sin embargo, confiesa que no le ha quedado más remedio que abrir hoy para no perder su clientela.

"Las merluzas son gallegas, las han traído en furgonetas pequeñas para que no las pararan los piquetes; las huevas italianas, y la rosada congelada", explica la pescadera. Además, cuenta que la escasez de géneros y que sean importados han provocado un incremento en los precios de hasta un 20%. "Antes teníamos la merluza a 9,9 y ahora está a 12,9", añade.

Una de sus clientas manifiesta que ya ha notado esta subida en su bolsillo. "Tenía de presupuesto diez euros y me he tenido que gastar 20 o 25", expresa. Además, cuenta que ha tenido que recurrir al mercado para comprar otros víveres, que habitualmente encontraba en los supermercados.

Con miedo de que mañana la Confederación Española de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores no lleguen mañana a ningún acuerdo con el ministro del ramo, Luis Planas, también se encuentra Óscar Molina, de la pescadería El Ruin, situada en el Mercado Central de Atarazanas. "Si no se llega a una solución habrá algún momento en el que no haya pescado", reconoce Molina.

Sin embargo, quiere mandar un mensaje de tranquilidad a los compradores. "Ahora mismo hay de todo, solo que menos cantidad y un poco más caro". Apunta que, en el Mercado Central, los puestos que han cerrado -en torno a 15- lo han hecho porque no han podido conseguir los productos que suelen vender o sus precios se han disparado, como es el caso de los boquerones. "Ese (dice mientras señala un establecimiento) los solía vender a 3 euros y hoy están a 15 o 16. Entonces a ellos no les sale rentable venir", manifiesta.

Javier Belman asegura que los que permanecen cerrados lo han hecho "por miedo y la presión que supone trabajar en estas condiciones", porque "género está habiendo", afirma, aunque aclara que la cantidad es menor a la que había antes de que comenzaran los paros de transportistas y pescadores. Los precios inevitablemente se han incrementado y algunas pescaderías como Belman han decidido no subir el porcentaje proporcional que correspondería para "mantener y no ahogar a la clientela".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado esta mañana de que este martes se ha registrado un 30% del descenso en la entrada de pescado en Mercamálaga y en torno a un 25% en frutas y verduras. "La semana anterior no se llegó a notar a efectos de distribución porque los puestos y las empresas tenían ciertas reservas, pero ahora ya es inevitable que se vaya notando", ha expresado.

De la Torre ha deseado "de corazón" que se se resuelvan rápido estas huelgas "que hacen tanto daño a la economía nacional" y ha pedido a la población malagueña que sea solidaria y no acapare productos en los supermercados. "Estoy convencido de que esto se resolverá. No hay problema que no se solucione", ha concluido.