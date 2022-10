La reducción de los días de faena golpea a los marineros de Málaga

El decreto europeo que prohíbe la pesca de arrastre entre los 400 y 800 metros de profundidad no afecta a los pescadores malagueños, pero sí se quejan de que cada vez son menos los días que salen a trabajar. Actualmente, con respecto a 2019 los pescadores de Málaga faenan un 27% menos y también protestan porque las convocatorias de ayudas de este año todavía no han salido.

En total son 162 días, un 27% menos que en 2019, los que los pescadores de arrastre malagueños trabajan al año. Para poder cumplir estos días laborales, la pesca de arrastre hace dos parones al año. El primero lo hicieron en marzo y el segundo está siendo este mes de octubre, pero el resto de días “cada barco lo distribuye como cree oportuno”, asegura María del Carmen Navas, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de la Caleta de Vélez.

En cuanto a las ayudas, Navas sostiene que en la Caleta de Vélez tienen, de media, 48 días laborales de ayudas y asegura que “el problema no es que no los paguen, sino que el protocolo de ayudas es muy lento” y van con un año de retraso, aproximadamente. “A principios de año se resolvió el 2020 y este mes se ha resuelto 2021”, señala y también añade que “hace unos días salió la convocatoria de ayudas del marisqueo de mayo, pero la de marzo del cerco todavía no ha salido”. Habitualmente, según la patrona mayor, la ayuda del marisqueo sale a finales o a mediados de julio y el que haya salido ahora refleja el retraso que existe y todo debido a que “han modificado las bases de las ayudas”.

Para ahorrar, algunas embarcaciones de arrastre deciden salir cuatro días en vez de cinco, pero “esa no es la solución” porque “un barco es una empresa y si tienen que trabajar al año tres o cuatro meses menos no es rentable”. En este punto coincide con ella Manolo Haro, vicepresidente de la Federación de Pescadores en la provincia malagueña y patrón de la Cofradía de Pescadores de Marbella y también insiste en que el hecho de que no les hayan llegado las convocatorias de ayudas es “un poco vergonzoso”. Asimismo, sostiene que “ya que te paran, por lo menos que cobren los marineros y los armadores de los barcos” porque al salir solo 162 días es “la mitad del año sin trabajar”.

Con la vista puesta en los próximos meses, Haro espera que los precios se mantengan porque “como bajen, va a ser difícil mantenerse, por lo menos para los barcos de arrastre”. En este sentido, la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de la Caleta de Vélez sostiene que estos meses van a ser “crudos” porque, por ejemplo, en el cerco “el verano ha sido malo porque los precios no han incrementado mucho” y cree que estos meses pueden llegar a ser, si la situación no cambia, “igual de malos o peores” que el verano.