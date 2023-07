La petición de voto por correo en Málaga para el 23-J casi se duplica respecto a las municipales

Las peticiones de voto por correo para las elecciones generales del 23-J en la provincia de Málaga prácticamente se han duplicado respecto a las pasadas municipales. En apenas dos meses de diferencia pasan de unas 29.000 a más de 50.000. Exactamente, son 51.512 de las cuales 30.194 solicitudes se han tramitado de forma presencial en las oficinas de Correos y 21.318, de forma telemática. A estas más de 50.000 peticiones hay que sumarle cerca de 61.000 de los españoles que viven en el extranjero, aunque ya no requieren una solicitud porque ya no es voto rogado.

Los responsables del Instituto Nacional de Estadística (INE), del que depende la Oficina del Censo Electoral (OCE) lo atribuyen a que coincide con el periodo de descanso estival. El delegado del INE en Málaga, Juan Manuel Cárdenas, señala: "Seguramente es porque es una fecha de periodo vacacional para casi todo el mundo". Para casi todos, menos para el personal de Correos, del INE y de la Junta Electoral que estas semanas trabaja denodadamente para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio.

Cárdenas y el responsable de la OCE, Antonio Sánchez, aseguran que el proceso se desarrolla con normalidad y sin incidencias en Málaga, aunque supone mucho trabajo y ajetreo. "Correos está trabajando muy bien. Siempre nos ha mandado a primerísima hora las solicitudes de voto por correo", comenta el delegado del INE. Y, para despejar bulos o sombras sobre estos trámites, ambos coinciden en que transcurre "sin ninguna anomalía ni retrasos". En el caso de Correos, la plantilla se ha reforzado en la provincia con casi 700 trabajadores. Por su parte, en el INE, aparte de los 60 empleados, se han hecho una veintena de contratos para tramitar toda la documentación imprescindible para la cita con las urnas del 23-J.

La tarea es ardua. La Oficina del Censo Electoral ha tenido que hacer unos 110.000 envíos postales. Algo más de 51.000 para los residentes españoles que lo han pedido. Pero además, cerca de 61.000 para los malagueños que viven en el extranjero. Exactamente, 60.756. Desde la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) de 2022 ya no es necesario -como antes- que esos electores pidan el voto por correo (voto rogado). Desde entonces, la OCE tiene que enviarles la documentación -información, papeletas y sobres para Congreso y Senado en este caso- a fin de que puedan votar aunque no lo hayan solicitado.

Esta es la primera vez en Málaga desde esa modificación legislativa en la que la Oficina del Censo Electoral ya no tiene que esperar al voto rogado. Algo que supone más trabajo, porque no sólo debe remitir la documentación a los que la piden -como antes- sino a todos los que residen fuera de España. El delegado del INE aclara que, afortunadamente, la gestión de una parte de la documentación que debe remitirse a los integrantes del llamado Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), los que están en el extranjero, pudo ser externalizada. Ello, junto con el refuerzo de personal, ha permitido sacar todo el adelante el trabajo.

"Pero hemos tenido que correr", aclara Cárdenas. Porque además del trabajo en sí de remitir documentación a los electores que piden el voto por correo, han tenido que organizar la logística -desde contratación de personal de refuerzo hasta aprovisionamiento de impresoras-. Todo ello contrarreloj y cumpliendo unos plazos muy estrictos de la Ley Electoral, que no permite hacer ciertos trámites ni antes ni después. Todo, en coordinación con el Ministerio del Interior del que dependen para muchas cuestiones logísticas y de documentación. "Pero el trabajo ha salido estupendamente. Con el personal contratado, el trabajo ha funcionado desde el primer día perfectamente", afirma Cárdenas. "Desde la Junta Electoral Central, además, se han ampliado varios plazos y todo se ha cumplido sin incidencias", insiste el delegado del INE.

Por su parte, Sánchez explica que mientras el goteo de peticiones de voto por correo suele ir de menos a más en un crescendo que se dispara en los últimos días, en estos comicios ese comportamiento ha sido "raro". Porque las solicitudes se han presentado en forma de U: muchas en las primeras jornadas tras el anuncio del adelanto electoral hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, luego una caída y finalmente un repunte.

El plazo para pedir el voto por correo acabó este pasado jueves 13 de julio. La OCE tiene tiene tiempo hasta este domingo inclusive para remitir a Correos las papeletas de las candidaturas y los sobres para su reparto a los electores que lo han solicitado. A su vez, estos disponen hasta el 20 de mayo para votar.

Pero, para los empleados del INE, entre ellos, los de la OCE, el trabajo no acaba este domingo. Además de haber tramitado todo el voto por correo, de haber enviado a cada elector a su domicilio la tarjeta para que sepa dónde vota y en qué mesa, y de haber depurado el censo electoral, todavía les queda tarea pendiente. Aunque ya tienen preparados los listados electorales -esos que tienen los miembros de cada mesa electoral el día de los comicios para garantizar que es en esa urna en la que le toca votar y a la vez ir tachando a cada ciudadano que mete la papeleta en la urna a fin de asegurar que no repite- ahora tienen que marcar a aquellos que ya han votado por correo y por lo tanto no pueden hacerlo de forma presencial. Esta es una garantía más a fin de que nadie pueda duplicar su voto.