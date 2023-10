El pianista de la mano izquierda regresa a Málaga en su nueva gira

Desde que en 2021 se dio cuenta de que podía tocar el piano con la mano izquierda tras sufrir un ictus y se volvió a subir a un escenario, Manuel López no ha vuelto a dejar las tablas. Dos años después de volver a las teclas regresa a Málaga en una nueva gira de conciertos en la que presentará su nuevo disco Evocaciones.

La distonía focal que le afecta al movimiento de la mano derecha no ha sido un impedimento para que este músico malagueño pueda seguir viviendo de su pasión. En este último año su repertorio ha dado un giro totalmente nuevo. Ha apartado, que no olvidado, algunos clásicos para añadir arreglos de Ludovico, Debussy o incluso Jazz. Eso sí, entre los clásicos que no ha dejado atrás destaca a Chopin.

Para dejar constancia de todos los arreglos de obras que ha realizado, López ha sacado un disco que ha titulado Evocaciones. Entre las obras que ha grabado destaca que se encuentran obras de Chopin, música de jazz, obras de Ludovico, El claro de luna de Debussy y una improvisación compuesta por él mismo que ha dedicado a su madre. “Al reducir obras de otros a una mano, al final he conseguido que ese lenguaje se vaya quedando dentro de mí. Entonces ya empiezo a componer más y mejor y sueno como Ludovico sin tener que tocar sus obras”, cuenta el malagueño a este periódico.

La música de su nueva gira ya ha inundado Boadilla del Monte y Madrid y ahora es el turno de Málaga. El próximo 28 de octubre estará en la Casa de la Cultura de Torremolinos, el 3 de noviembre en Fuengirola y el 22 de noviembre en Marbella. Después de estos tres conciertos dejará atrás su tierra y se irá hasta Cabra en Córdoba, el día 23 de noviembre y su ‘fin de gira’ será en Madrid, donde tiene dos fechas más el 2 y el 9 de diciembre.

En este sentido, López asegura que estas son las fechas que tiene previstas, pero que si surge alguna más estará más que encantado de llevar su música a cualquier rincón. Todos aquellos que asistan a sus conciertos podrán escuchar algunas piezas de Evocaciones y otras clásicas. Entre su repertorio destaca el Nocturno de Chopin, el Concierto de Aranjuez de Rodrigo y el primer movimiento de la Sonata Moonlight de Beethoven. Eso sí, todas arregladas para ser interpretadas únicamente con la mano izquierda.

Sus andaduras no quedan aquí. Para que todo el mundo conozca su historia también ha escrito un libro titulado La historia del pianista de la mano izquierda, donde cuenta toda su vida. En este sentido, López sostiene que saldrá próximamente a la venta y estará disponible en todas las plataformas digitales.

La pasión de Manuel por la música comienza desde bien pequeño de la mano de su abuela. Con tan solo cuatro años ya estaba sentado frente a un piano. A los seis años entró en el conservatorio de Pozuelo en Madrid. Desde un principio, todos le decían que tenía talento y buen oído. Fue mejorando poco a poco hasta que a los 14 años se dio un golpe en la mano derecha y empezó a darse cuenta que su virtuosismo natural lo estaba perdiendo.

Desde los 21 López sufre una enfermedad llamada distonía focal que le afecta al movimiento de la mano derecha y no fue hasta 2017 cuando un neurólogo no se lo confirmó. Del 2000 al 2016 dejó la música hasta que decidió regresar para dar un último concierto por su abuela. En 2018 sufrir un ictus durante una talamotomía a la que se sometió para intentar paliar los efectos de la distonía focal de su mano derecha. Tras la intervención, estuvo seis meses sin salir de casa, tuvo que aprender a hablar de nuevo y apenas podía mover la mano derecha o caminar.

En enero de 2021, tras lograr una pequeña mejora, se percató de que podía tocar el piano, pero solo con la mano izquierda. Nadie de su entorno lo veía posible, pero en abril de ese año decidió que quería dar un concierto y después de mucho ensayar, el 3 de agosto de ese mismo año tocó el piano, por primera vez, en público con la mano izquierda en Torremolinos. Desde entonces ha dado diferentes conciertos, entre los que destaca el que ofreció en el Auditorio Nacional de Madrid el pasado 14 de diciembre, donde interpretó la adaptación de obras de compositores como Bach, Liszt o Chopin.