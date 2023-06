El piloto de Fórmula 1 Lando Norris sufre un robo en una villa de Marbella

La prensa deportiva se hacía eco este jueves de las declaraciones que el piloto de Fórmula 1 Lando Norris ofreció a la agencia de noticias PA en los previos del Gran Premio de Austria, que se celebra en el Red Bull Ring este fin de semana. Durante una estancia de tres días en una villa de Marbella fue víctima de un robo en el que sustrajeron ropa, joyas y otros objetos de diverso valor del británico y de su acompañante, la influencer Jennie Dimova.

Según relata el piloto de McLaren, habían salido a cenar fuera con amigos cuando aprovecharon los asaltantes para colarse en la villa y robar algunos artículos "caros y otros no tan caros", dijo a los periodistas. También apuntó que el asunto está en manos de la Policía. "Todavía hay una investigación en curso, así que no puedo decir demasiado", concluyó el británico, que eligió la Costa del Sol para descansar unos días tras el GP de Canadá, en el que quedó en la posición número 13.

Jennie Dimova, con quien se encontraba de vacaciones en Marbella, confirmó en sus redes sociales lo ocurrido. Compartió un vídeo en su cuenta de TikTok en el que decía: "Si te preguntas por qué estoy así, es porque robaron en nuestra villa y todo lo que tenía: mi ropa, mis zapatos, mis bolsos, mis joyas... me lo han quitado, y me he quedado literalmente sin nada. Lloré durante dos horas, pero ¿Qué puedo hacer?".

En diversas publicaciones especializadas destacan que ésta es la segunda vez, en un periodo de dos años, que Lando Norris sufre un robo. La última vez ocurrió en el Estadio de Wembley –Londres–, donde tras la final de la Eurocopa que jugaron Italia e Inglaterra, el de McLaren fue asaltado y se llevaron su reloj Richard Mille personalizado y valorado en 33.000 euros.

Tampoco es la primera vez que un deportista de élite es víctima de los ladrones en sus lujosos alojamientos de Marbella. En 2019 el ex futbolista Martín Demichelis y su familia se llevaron uno de los mayores sustos de su vida. Varias personas encapuchadas entraron a robar en su domicilio en Marbella y el futbolista se percató de ello, por lo que descendió a la planta baja y les vio. Les dio un grito y los ladrones huyeron.

Demichelis se encontraba durmiendo junto a su esposa, Evangelina Anderson, y sus tres hijos. El ex futbolista del Málaga CF, River Plate, Bayer de Munich, Atlético de Madrid, Manchester City y Español, pasa largas temporadas en su residencia en Marbella. En este caso, la rápida actuación de Demichelis provocó que los asaltantes se marcharan de vacío y la familia salió ilesa.