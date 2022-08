Los pisos de Callejones del Perchel pasarán las inspecciones técnicas en las próximas semanas

Los vecinos de Callejones del Perchel recibirán la visita de los técnicos especializados para pasar las Inspecciones Técnicas de la Vivienda (ITE) en los edificios. La propietaria de los inmuebles, Vitrubio –adquirida por Dazia Capital y que pretende desalojar a los inquilinos– ha anunciado en distintos bloques que los vecinos deberán ponerse en contacto con la administración de los edificios para poder organizar estas visitas, que se producen de acuerdo a la legislación vigente.

Esta noticia ha sido celebrado entre los vecinos, que entienden que es una de las maneras de demostrar "que los pisos no están en ruinas como quiere hacer ver la propiedad y que son habitables", destaca Francisco Gutierrez, representante de la plataforma El Perchel no se vende.

Según confirmó el concejal de Urbanismo, Raúl López, a este medio, los edificios de Callejones de El Perchel pasaron la ITE por última vez en 2011, cuando correspondía, si bien desconoce si los problemas que se detallaron tras la respectiva inspección se han solucionado. Gutiérrez, por su parte, asegura que "en 35 años que llevo viviendo aquí no he visto ninguna inspección de ese tipo en los edificios".

Una vez se realiza la primera ITE en un edificio, estos deben pasarla cada 10 años, según la normativa, por lo que las ITEs deberían haber sido efectuadas el pasado año. Las ITE son las inspecciones que determinan si el edificio está en un estado de conservación favorable, o si por el contrato presenta deficiencias en su estado de conservación, podría hacerse una analogía con la ITV que deben pasar los vehículos cada cierto tiempo para comprobar el estado en el que se mantienen.

La situación de El Perchel fue llevada el pasado mes de julio a una comisión de Transparencia por parte del grupo municipal Unidas Podemos. En ella se preguntó al concejal de Urbanismo acerca de las reuniones con Dazia Capital, si las Inspecciones Técnicas del Edificio (ITE) están al día o le pidieron que haga presión a la promotora para que "deje de acosar a los vecinos y mandarles cartas".

A esto, López Maldonado respondió que él no es "el responsable de Vivienda y no puede dar una solución a los vecinos", además de asegurar que la promotora "no ha presentado ningún papel" relativo a petición de información o licencia de obras en la Gerencia de Urbanismo y que en el momento que lo presenten "los vecinos serán los primeros en saberlo". También aseguró haber trasladado a la promotora la necesidad de "buscar soluciones sin que nadie se sienta agraviado".