La plantilla de la Policía Nacional en Málaga se refuerza con 253 agentes

La plantilla de la Policía Nacional en Málaga y provincia sumará este año 253 agentes procedentes de otros destinos. Estas son las plazas previstas en el borrador del concurso general de méritos, el procedimiento que se abre cada año para organizar los traslados dentro del citado cuerpo policial. A ellas pueden aspirar agentes que estén prestando servicio en otras comisarías de España y quieran venir a Málaga, o a cualquiera de las sedes policiales de la provincia, por cualquier motivo. Para ello se establece un baremo en el que cuentan una serie de puntos en función de los méritos realizados por cada policía que solicite estas vacantes. Se tiene en cuenta tanto la antigüedad, la trayectoria y las condecoraciones y las felicitaciones públicas que haya conseguido por algún servicio concreto.

Estas 253 plazas, según los datos aportados por la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía, Mariló Valencia, corresponden a las escalas de subinspección y básica, que comprende las categorías profesionales de oficial y policía raso. A dicha cifra hay que añadir el de las vacantes que se convoquen en la escala ejecutiva, en la que se incluyen los inspectores y los inspectores jefe.

Para completar el mapa de los refuerzos totales que recibirá Málaga, falta por conocer el número de policías de nueva incorporación que vienen destinados a la ciudad. A este respecto, cabe destacar que, en los últimos años, ha sido muy baja la cifra de agentes que han llegado recién salidos de la Escuela de Policía, situada en Ávila y donde se forman todos los miembros del Cuerpo.

Ya el año pasado, Interior contemplaba 202 puestos para la provincia de Málaga. En 2021 la cifra de agentes procedentes de otros destinos es solo algo superior, 253. De ellos, serán 117 los policías destinados a la capital, siempre presuponiendo que todas estas plazas se cubran y no queden desiertas. Como es habitual, el borrador no distingue en qué unidad ni comisaría de distrito se abrirán esas vacantes. El resto de agentes se distribuirán por las siete comisarías locales de la provincia. Marbella será la localidad que recibirá el mayor número de efectivos, con 38. Le seguirá Torremolinos, con 34, mientras que en el caso de Estepona y Fuengirola la cifra será idéntica. Ambos municipios contarán con un refuerzo de 21 agentes. Vélez-Málaga traerá por su parte 10 efectivos de otras plantillas. En Ronda serán 8 los policías nuevos que patrullarán por el municipio. Antequera contará con cuatro más.

Todo este contingente supone, por segundo año consecutivo, un importante refuerzo para la Policía Nacional en Málaga. En el conjunto de la provincia, este Cuerpo llegó a tener un déficit, según denuncian los sindicatos, de unos 1.000 agentes, lo que dificultaba enormemente el trabajo en la calle. A pesar de ello, sigue habiendo momentos en los que se agudiza esta escasez de investigadores. Las cifras, en palabras de la portavoz del SUP, son "insuficientes". "Sabemos que es un esfuerzo, pero la realidad social y delincuencial de Málaga y provincia necesitan más policías", apostilló.

La incorporación de policías procedentes de otras plantillas ha sido progresiva. En 2018, según los datos que maneja este colectivo sindical, la provincia malagueña recibió 57 efectivos, de los que 24 llegaron a la capital. En segundo lugar se situaba la comisaría de Torremolinos, con 10, mientras que otras como Marbella solo registraron dos. Un año después, llegaron más del doble de agentes a todas las plantillas, concretamente 142. También en 2020 Málaga tenía previsto recibir a 202 policías, la mayoría de ellos la capital (82) y en la localidad marbellí (33). Vélez-Málaga contó con 13, mientras que esta vez serán 10.

La organización sindical considera que estas vacantes no cubren las carencias de personal existentes en la provincia y, especialmente, denunció las referidas a Vélez-Málaga. "No nos parece de recibo que en este municipio no salgan más plazas que el año pasado, pese a contar con una comisaría nueva y más amplia", remachó la secretaria general, que ha venido reivindicando la importancia de contar con unos 400 efectivos más en el conjunto de Málaga.