La plantilla de Tívoli afronta su Navidad más amarga

La plantilla del parque de atracciones Tivoli Wolrd, localizado en Benalmádena, afronta su Navidad más amarga tras sumar 13 meses sin percibir ningún tipo de ingresos, por lo que pide a los Reyes Magos la subrogación de los trabajadores por parte de la empresa propietaria, el grupo inmobiliario Tremón.

La situación de los empleados fijos de la antigua empresa propietaria, Compañía Internacional de Parques y Atracciones SA (CIPASA) -sumida en un concurso de acreedores necesario desde agosto de 2020-, roza ya la pobreza al estar dados de alta en la misma en la Seguridad Social pero sin cobrar, lo que impide que puedan percibir el desempleo, otro tipo de ayudas o buscar otro trabajo, según ha explicado el presidente del comité de empresa, Juan Ramón Delgado (CCOO).

“La plantilla está cada día peor porque lleva 13 meses sin cobrar”, ha recordado el representante sindical desde que se extinguiera el pasado 31 de octubre de 2021 el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, y que ha sido la única entrada de ingresos con la que han contado los trabajadores desde que cerrara el parque su última temporada en septiembre de 2020.

De este modo, la plantilla ya supera los 400 días sin percibir ningún tipo de remuneración, por lo que afronta unas fiestas navideñas “crudillas”, ya que dependen de las ayudas familiares y los que carecen de ella “lo están pasando regular”. “Lo que tenemos es la familia”, ha referido Delgado, quien ha valorado que el siguiente paso será acudir a los Servicios Sociales.

En este sentido, ha hecho alusión al caso particular de un empleado de Tivoli que ya no puede hacer frente al alquiler de una vivienda, por lo que está alojado en el “almacén” de un amigo.

La escasez de recursos no merma el ánimo de la plantilla por acudir cada día al parque, como lleva haciendo 13 meses para desarrollar labores de vigilancia y mantenimiento, principalmente la primera tras registrarse varios intentos de robo y no contar con medios económicos. Así, los trabajadores hacen “guardias de noche y de día”, se dedican a “tirar la basura, limpiar un poco o se ponen algunas atracciones para que la maquinaria no se estropee”.

Además, ha agregado que las lluvias de los últimos días han dejado el parque en un estado “un poco lamentable” y han hecho “bastante daño”, ya que “algunas cosas se han roto con los aires”, a lo que se suma “el abandono de la maleza”, de la que se quita alguna al carecer de recursos, y que dificulta la carencia de agua al cortar el suministro la empresa encargada de la gestión hídrica en el municipio. Tampoco hay luz, aunque de momento “no la han cortado”, ha relatado Delgado.

Por ello, los trabajadores se concentran a diario en las puertas del parque de atracciones para pedir que la empresa propietaria, el grupo inmobiliario Tremon, que subrogue o asuma a la plantilla, una petición que para esta Navidad elevan a los Reyes Magos. “Que tengamos un poquito de suerte”, que se proceda a la “subrogación” y que “la jueza de lo Mercantil se pronuncie” para romper el bloqueo en el que se encuentra sumida la plantilla, ha solicitado el presidente del comité de empresa en alusión al auto que debe dictar el Juzgado que dirime el concurso de acreedores, que debe resolver la extinción de los contratos de trabajo solicitada por el administrador este verano a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). “Si dan de baja a CIPASA, por lo menos los que tienen desempleo lo pueden cobrar y los que no pueden trabajar, pero como ahora estamos dados de alta, estamos obligados a ir al parque todos los días y no podemos ir a trabajar”, ha lamentado.