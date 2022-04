La mitad de las playas de Málaga están en riesgo grave de erosión

La mitad de las playas de Málaga están en un riesgo grave de erosión, un 40% presentan un registro moderado y en un 5% se puede considerar leve. Esta es una de las principales conclusiones de la Estrategia para la Protección de la Costa de Málaga considerando los efectos del cambio climático que han presentado este martes en Málaga el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en un acto al que han acudido la mayoría de alcaldes de las localidades costeras, el vicepresidente de la patronal hotelera Aehcos, Javier Hernández, o el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina, entre otros.

Esa erosión quiere decir que se está perdiendo arena, en definitiva, que el mar le está comiendo cada vez más terreno a la costa por el cambio climático aunque que esté en un riesgo grave no quiere decir que se vayan a perder las playas de un día para otro, pero que sí hay que estar alerta y realizar los proyectos oportunos para que se pueda combinar la defensa de la naturaleza y el litoral costero con el desarrollo económico y social de la población.

Esta estrategia se empezó a planificar en 2019 y ha sido diseñada por expertos españoles e internacionales en materia medioambiental coordinados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su realización ha sido ejecutada por un consorcio europeo liderado por la Coastal & Marine Union, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, la Universidad de Cádiz y la red Medcities con fondos europeos.

En el documento no se especifica una inversión concreta para el litoral malagueño, sino que es una hoja de ruta para ver qué partes de la costa están más afectadas y dónde, por tanto, hay que actuar de forma prioritaria. Morán ha detallado que este texto establece 21 medidas agrupadas en 11 categorías para ser realizadas a corto plazo -teniendo en cuenta el horizonte 2030- y a medio plazo -2045-, aunque también se mira incluso a largo plazo hasta 2100.

En estos momentos, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha subrayado que hay siete proyectos en la provincia de Málaga que están en fase de redacción, evaluación ambiental o en licitación y que serán los que antes verán la luz con fondos europeos aunque se desconoce la fecha.

El presidente dela Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha agradecido el estudio y ha precisado que "lo importante ahora es ver en qué tiempo y qué recursos hay para acometer estas actuaciones a corto, medio y largo plazo" aprovechando la existencia de los fondos europeos. "Cada minuto que pasa nos perjudica a todos porque nuestras playas son nuestro principal motor económico y cada año que pasa con estos temporales se debilita nuestro destino", ha señalado.

La alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz, ha destacado que el documento presentado es "solvente" pero acto seguido ha subrayado que "Marbella no puede esperar tanto". "En diciembre ya se nos fueron las tuberías por un temporal, ahora otra vez. Analizaremos el documento pero le pido al Gobierno que hagáis un esfuerzo porque la percepción que hay es que no se le da suficiente importancia a un tema clave como es la estabilización del litoral y nos la estamos jugando. No podemos esperar a 2030, o actuamos para que las obras estén funcionando o tendremos consecuencias muy negativas", ha dicho la regidora marbellí.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha ido en la misma línea y le ha pedido al Ministerio "ser ambicioso con los tiempos porque los que estamos en el día a día vemos que las desgracias son cada vez mayores y con un poco de esfuerzo podemos acortar esos plazos" y, en segundo lugar, ha reclamado "proactividad" para que el Gobierno firme convenios rápidamente con los ayuntamientos para poder ir acometiendo las obras que sean necesarias con aportación incluso municipal.

El secretario de Estado ha presentado la estrategia en líneas generales, pero ha explicado que el plan se colgará en la web del Ministerio para que sea consultado por todos los interesados y que se organizará una nueva reunión en las próximas semanas en Málaga para seguir avanzando.