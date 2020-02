La Diputación de Málaga aprueba su presupuesto para 2020 de forma definitiva

Grupos de la oposición

El portavoz del PSOE, José Bernal, ha criticado que el equipo de gobierno haya rechazado las enmiendas presentadas por su partido y que "habían sido concertadas con los pueblos: más de un centenar de reclamaciones con más de 150 reivindicaciones de los 103 municipios".

"El gobierno no le ha dado la espalda al PSOE, sino a los pueblos que peor lo están pasando", ha asegurado Bernal, quien ha explicado que el PSOE ha presentado 150 propuestas para "enmendar los presupuestos y mejorar la vida de los que peor lo están pasando en los pueblos".

Ha señalado que los presupuestos de PP y Ciudadanos son "malos" para la provincia de Málaga e "insensibles". Entre otras cuestiones, ha lamentado que incluyen 382.000 euros para atender a la despoblación y no contemplan "urgencias" como ayudas para los efectos del temporal o para la lucha contra la avispilla del castaño, así como planes de empleo para contratar personas en los pueblos.

El portavoz socialista ha criticado la "irresponsabilidad" del equipo de gobierno por no atender ninguna de las alegaciones del PSOE y porque no se hayan podido presentar "de forma ágil". "No son las formas. Ni siquiera se han estudiado las alegaciones", ha lamentado.

Desde Adelante Málaga, su portavoz, Teresa Sánchez, ha criticado que no se hayan atendido las enmiendas de su formación: "Fueron 14 enmiendas que modificaban 19 millones y en las que se indicaba al detalle de qué partidas se podrían disponer la financiación".

Así, ha calificado de "menosprecio institucional" la actitud que Salado está demostrando con los grupos de la oposición, "no sólo por ningunear nuestras alegaciones, sino por la forma y modo en la que se ha convocado este pleno, avisándonos de su convocatoria más allá de las 12.00 horas cuando todo el personal de la Diputación conocía que el pleno se celebraría el viernes a las 09.30 horas".

Según Sánchez, "lo urgente y extraordinario debería haber sido un pleno para apoyar la declaración de zona catastrófica de Campanillas". Además, ha indicado que el punto de subsanación de errores llevado al pleno "demuestra la precipitación y falta de seriedad con la que hicieron los presupuestos, sin negociar".