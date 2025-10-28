La poeta malagueña María Victoria Atencia, Premio Nacional de las Letras Españolas 2025

La poeta malagueña María Victoria Atencia ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2025, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 50.000 euros. El jurado ha destacado su “creación poética que posee y recrea la esencia de la vida” y su capacidad para transmitir “instantes de trascendencia emocionante” con un lenguaje de gran belleza y pureza expresiva.

Según el acta, la obra de Atencia “parece brotar de un manantial sereno, atravesada por un verso limpio y por la búsqueda de una perfección sin ambages”. El jurado ha subrayado también que su trayectoria “añade nuevas miradas que otorgan mayor profundidad a su lectura y la convierten en una voz imprescindible en sí misma, sin necesidad de adscribirse a una generación canónica, salvo la de su compromiso como mujer creadora”.

El Premio Nacional de las Letras Españolas reconoce el conjunto de la labor literaria de un autor o autora en cualquiera de las lenguas del Estado, cuya obra se considere parte fundamental de la literatura española contemporánea. En su edición anterior fue concedido al escritor gallego Manuel Rivas, y en su historial figuran nombres como Rosa Montero, Luis Mateo Díez, José María Merino, Cristina Fernández Cubas o Bernardo Atxaga.

Málaga consolida así una destacada presencia en los Premios Nacionales de Cultura de los últimos años. En apenas cuatro ediciones, han sido reconocidos nombres vinculados a la provincia como la revista Litoral, la poeta Aurora Luque, el artista Rogelio López Cuenca, la coreógrafa Luz Arcas, el periodista Guillermo Busutil (Premio Nacional de Periodismo Cultural), la ilustradora Candela Sierra (Premio Nacional de Cómic 2025) y, ahora, María Victoria Atencia con el Premio Nacional de las Letras Españolas.

Una voz esencial de la poesía andaluza y española

Nacida en Málaga en 1931, María Victoria Atencia se vinculó desde joven al grupo poético Caracola, siendo una de las principales voces de la generación de los años 50. Su obra se caracteriza por un lenguaje depurado, una mirada íntima y una profunda reflexión sobre la existencia y el paso del tiempo.

Entre sus títulos más destacados figuran Tierra mojada (1953), Cañada de los ingleses (1961), Los sueños (1976), Adviento (1983), De la llama que arde (1988), La pared contigua (1989), El hueco (2003) y De pérdidas y adioses (2005). Su poesía ha sido traducida a más de quince idiomas, entre ellos el francés, inglés, portugués, italiano, sueco, hebreo y árabe.

A lo largo de su carrera, Atencia ha recibido algunos de los principales reconocimientos de la literatura española: el Premio Nacional de la Crítica (1997), el Premio Luis de Góngora de las Letras Andaluzas (2000), el Premio de la Real Academia Española de Creación Literaria (2012) por El umbral y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2014), siendo la primera española en obtenerlo.

Además, es académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en Málaga, y correspondiente de las academias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando. Forma parte del Consejo del Centro Andaluz de las Letras y de la Fundación María Zambrano, y es Honorary Associate de The Hispanic Society of America (Nueva York).

Con este galardón, el Ministerio de Cultura reconoce la voz de una autora cuya obra ha contribuido decisivamente a la consolidación de la poesía escrita por mujeres en España y a la proyección internacional de la literatura andaluza.