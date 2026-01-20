Un policía, entre las víctimas mortales en el accidente de Adamuz: vivía en Málaga y trabajaba en Madrid

Samuel era policía nacional. Vivía en Málaga y estaba destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEP) de Madrid. Su nombre ya figura en la lista de víctimas mortales en el descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz, que por el momento deja un total de 41 fallecidos. La previsión es identificar todos los cadáveres este martes.

El agente, nacido en Córdoba, según han confirmado fuentes policiales, había sido padre hace menos de un año. Como ocurre habitualmente entre muchos funcionarios destinados en la capital, regresaba a su domicilio en la Costa del Sol durante sus días libres para después volver a su puesto de trabajo. “A unas 2 horas y 45 minutos, es lo normal para muchos compañeros de Málaga que trabajan en Madrid”, explican.

Sindicatos policiales trasladaron este lunes su pesar a través de las redes sociales: “Nuestro sincero pésame a sus familiares y compañeros del CIE, os acompañamos en el sentimiento”. Asimismo, hicieron extensivas sus condolencias a todas las familias de las víctimas del “terrible accidente de Adamuz”.

Este periódico ha podido saber también que varios policías que recientemente han ascendido a jefes tenían previsto viajar en el tren de Málaga que se vio implicado en el siniestro para asistir al curso de formación que están realizando. Sin embargo, al no haber plazas disponibles, optaron por tomar el siguiente convoy. “No sabemos dónde está escrita nuestra fecha”, expresan fuentes conocedoras de lo ocurrido.

Buscan a un cardiólogo malagueño desaparecido tras el accidente

Mientras tanto, cabe recordar que las autoridades sanitarias y cuerpos y fuerzas de seguridad continúan trabajando en la identificación de víctimas y en las labores de rescate tras el accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz, donde este domingo colisionaron dos trenes de alta velocidad. Familiares y amigos permanecen a la espera de cualquier novedad que pueda dar con el paradero de los desaparecidos, entre ellos el cardiólogo malagueño Jesús Saldaña.

El facultativo, formado en la Universidad de Málaga y en ejercicio en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, viajaba en uno de los vagones que resultaron más dañados por el impacto. Por el momento, no hay confirmación oficial de su paradero ni figura entre las personas identificadas en los hospitales o en los listados de víctimas.

Según el relato de su hermana, Natalia Saldaña, en declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena Ser, los familiares han vivido momentos de angustia desde que tuvieron conocimiento sobre el accidente a través de los medios de comunicación. “La esperanza es lo último que se pierde. Pero cada vez pasan más horas y no tenemos noticias suyas”, describió.

La familia intentó localizarlo llamando a su terminal, que fue atendido en un primer momento por otra pasajera. Natalia detalló que, tras la tragedia, esta mujer se hizo cargo del terminal y, después, lo entregó a la Guardia Civil. Los familias, a su llegada al lugar, pudieron recuperar el dispositivo. "Ahora tenemos su teléfono pero no lo tenemos a él", manifestó a la emisora.