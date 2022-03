¿Por qué continúa el arco de luces de la calle Larios de Málaga tras el Carnaval?

Ha podido parecerle a algún malagueño que el arco del alumbrado navideño que emboveda calle Larios iba a permanecer perenne hasta que se sustituyese por los toldos y la portada de la feria este año. Nada más lejos de la realidad. Sí que ha permanecido más de lo esperado, reconocen en el Ayuntamiento, pero debido a la huelga de transportistas.

Una vez finalizado el Carnaval, para el que se adaptó el decorado con máscaras y motivos coloridos propios de la festividad, se debía retirar por parte de Iluminaciones Ximénez, la empresa adjudicataria de todo el alumbrado navideño. Este pasado viernes estaban llamadas a desmontarse las grandes estructuras que forman los arcos, tras haber retirado ya los elementos decorativos.

Esto, aseguran desde el Ayuntamiento de Málaga, fue imposible debido a la huelga de transportistas que no permitió a los camiones de Iluminaciones Ximénez acceder o salir de calle Larios con las estructuras, con piquetes que impidieron su trabajo. Es por ello que, con el inicio del Festival de Cine y la presencia de la alfombra roja sobre el acerado de la principal vía comercial de Málaga se decidió mantener las estructuras hasta el próximo lunes 28 de marzo, cuando preven retirarlas.

Aclaran desde el Ayuntamiento que la noche del lunes comenzarían los trabajos para dejar la calle limpia y sin elementos pasajeros, si no hay ningún nuevo inconveniente que lo dificulte. En caso de que no hubiese ningún imprevisto la calle ya no soportaría la bóveda lumínica en Semana Santa, que comenzará la segunda semana de abril.

En 2021 se elevó en 215.000 la partida presupuestaria que el Ayuntamiento destina al alumbrado, superando el montante total 1.200.000 euros. En 2020, el coste de la iluminación ascendió a 988.000 euros repartidos en 798.000 euros para la iluminación de calle Larios y 190.000 euros la iluminación del resto de calles y distritos.