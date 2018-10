A la venta en un portal una muñequera y un cinturón de Freddie Mercury

Varios de los objetos personales del cantante Freddie Mercury, entre los que se encuentran la muñequera usada en conciertos que ofreció Queen en su gira Hot Space de 1982 y el cinturón en su gira The Works, de 1984; han sido puestos a la venta en el portal malagueño todocoleccion.net por un valor de 6.800 euros cada uno. Apenas un mes después del aniversario de su nacimiento (hace 72 años) la web de compraventa y subastas todocoleccion.net recuerda así a este mito de la música popular que eligió estas prendas para algunos de sus conciertos. En concreto, usó la muñequera en el Live at the Bowl, en Milton Keynes, el 5 de junio de 1982; concierto publicado en vinilo, CD y DVD años después, lo cual permitió su popularización. El cinturón, por su parte, lo llevó puesto el día de su 35 cumpleaños -el 5 de septiembre de 1984-.Ambas prendas pertenecen a Francisco Sánchez Gimenez, un vendedor de todocoleccion que las adquirió a través de un coleccionista alemán.