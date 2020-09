Ciudadanos y PP piden respetar la presunción de inocencia de Paradas y esperan la decisión judicial

El PP y Ciudadanos se ponen, por ahora, de perfil en la polémica surgida por el supuesto acoso telefónico del gerente de Málaga Deportes y Eventos, José Luis Paradas, al ex concejal de Ciudadanos Juan Cassá.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha indicado este viernes que "vivimos en un estado de derecho y todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, por lo que ahora procede respetar la investigación policial y judicial en el caso de hubiera lugar". De la Torre ha considerado que, por ahora, esta situación "no daña" la imagen del Ayuntamiento de Málaga ni la del equipo de gobierno y no se plantea, en estos momentos, solicitar la dimisión de Paradas. "No voy a hacer futuribles porque sé poco", ha señalado De la Torre, que ha comunicado que no ha hablado con Paradas sobre esta materia.

Por otra parte, la portavoz municipal de Ciudadanos y compañera de partido de José Luis Paradas, Noelia Losada, ha ido en la misma dirección. "Solo sabemos que fue a declarar una hora y media a la Policía y que está a la espera de que le llame el juez para ver cuáles son las actuaciones por las que ha tenido que ir a declarar". Losada ha afirmado que "respalda" a Paradas Romero y que le parece "muy precipitado" hacer cualquier tipo de valoración o pedir la dimisión de su compañero de partido.