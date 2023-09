El precio del comedor y el aula matinal aumenta por tercer año consecutivo en Andalucía

El bolsillo de las familias malagueñas está notando la vuelta al cole y ya no solo por el incremento del precio de todos los materiales escolares, sino también por el de la cuota del comedor, el aula matinal y las actividades extraescolares. La Junta de Andalucía ha vuelto a incrementar el precio de estos tres servicios, algo que desde la Federación de Asociaciones de madres y padres del alumnado de la provincia de Málaga (Fdapa) aseguran que las familias comprenden, pero no están de acuerdo con el hecho de haber sido informados ahora y no antes de que finalizara el proceso de matriculación.

Por tercer año consecutivo, la Junta de Andalucía ha vuelto a subir el coste del comedor, el aula matinal y las actividades. Lo hizo a través de un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en una reunión el pasado mes de julio y se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 2 de agosto. En el documento relatan que el coste de estos servicios públicos se ha visto incrementado en los últimos años debido “al aumento de los costes de los alimentos, y su distribución, como de los gastos de personal tras los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional”. Estas son las razones por las que han vuelto a revisar los precios para así “garantizar un equilibrio económico entre la prestación de los servicios y el coste que originan”

Por lo tanto, los precios del comedor, el aula matinal y las actividades extraescolares han quedado de la siguiente manera: el menú del comedor durante este curso costará 4,98 euros; la mensualidad de las actividades extraescolares asciende a los 17,51 euros y el aula matinal también costará 17,51 euros y el día asciende a los 1,33 euros. En concreto, la subida del comedor escolar ha sido del 4,2%; la de la cuota mensual del aula matinal es del 3,9% y la de las actividades extraescolares es un 4,16%. Asimismo, es importante recalcar que la cuota mensual de las actividades extraescolares corresponde a una actividad, es decir, si las familias tienen dos hijos apuntados a alguna actividad o un hijo en dos actividades, pagarán la cuota dos veces.

El incremento de estos servicios lleva produciéndose tres cursos ya y desde el 2021 el comedor ha subido el precio del menú diario 40 céntimos, ya que hace dos años su coste era de 4,58 euros y en 2022 ascendió hasta los 4,78 euros. Con respecto a las actividades extraescolares y el aula matinal, ambas han tenido la misma mensualidad estos últimos años. En 2021 pagaban por cada servicio al mes 16,10 euros y en 2022 su coste ascendió hasta los 16,81 euros. En el caso del aula matinal cabe señalar que la cuota diaria hace dos años era de 1,23 y pasó el curso pasado hasta los 1,28 euros.

En este sentido, Pilar Triguero, portavoz de la Federación de Asociaciones de madres y padres del alumnado de la provincia de Málaga, sostiene que muchas familias no están contentas porque han conocido ahora la subida de estos servicios. En este sentido, incide en que los padres no paran de remarcar que “lo lógico habría sido enterarse antes de que terminara el curso escolar”. Pese a esta subida, hay familias que “no tienen otro remedio que recurrir a estos servicios”, ya que sus circunstancias así se lo exigen.

De igual forma, Triguero apunta que hay familias que tienen alguna bonificación y no tienen que pagar la cuota completa de cada servicio. Eso sí, al igual que con el descuento de la plaza de las escuelas infantiles, el porcentaje de bonificación será mayor o menor en función de la renta de cada hogar.