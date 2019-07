El precio de la vivienda usada alcanza su récord histórico en siete localidades de Málaga

El chollo de comprar viviendas a un coste asequible por la crisis se ha acabado. El precio del metro cuadrado está subiendo en la mayoría de los municipios de la provincia de Málaga y en algunos ya se ha alcanzado incluso su máximo histórico, superando así los registros de la década pasada, cuando hubo un alocado boom en el sector de la construcción. Un informe publicado por el portal Idealista refleja que en junio se alcanzó el precio máximo de venta en viviendas de segunda mano en siete localidades (Algarrobo Costa, Chilches, Estepona, Fuengirola, Marbella, Nerja y Ojén).

Marbella es el municipio con las viviendas usadas más caras de toda Andalucía con 2.910 euros por metro cuadrado. Es un 10,2% más que hace un año y su nueva cota histórica. En marzo de 2007, en pleno auge, adquirir una vivienda de segunda mano en Marbella tenía un precio medio de 2.619 euros por metro cuadrado. Fue un pico, luego hubo un retroceso y desde junio de 2018 se ha experimentado un rebote continuo con varios récords consecutivos.

Otro gran municipio en el que comprar un piso usado está más caro que nunca es Estepona, con un precio medio de 2.185 euros por metro cuadrado, lo que implica que una vivienda media de 100 metros cuadrados tendría un coste de 218.500 euros. En Estepona el precio se ha disparado un 11% en el último año. En Fuengirola está pasando exactamente lo mismo. Según los datos de Idealista, que obtiene sus datos de los precios de las miles de viviendas que tiene expuestas en la provincia, el precio ha aumentado un 11% en el último año en la localidad fuengirolense hasta los 2.358 euros por metro cuadrado.

Nerja no se ha quedado atrás. Es uno de los principales focos turísticos de la costa oriental y no hay mucha oferta, por lo que los precios suben como la espuma. El pasado mes de junio había que pagar, de media, un 11,9% más que en junio de 2018, es decir, un precio de 2.760 euros por metro cuadrado.

En la costa oriental han batido su récord histórico Algarrobo costa (con 2.038 euros por metro cuadrado en junio, un 11,4% más), y Chilches (1.924 euros, un 30,2% más que hace un año) mientras que solo ha descendido un euro por metro cuadrado respecto a su máximo, en mayo de 2019, en Torre del Mar hasta los 1.806 euros. En la costa occidental, además de Marbella, Fuengirola y Estepona, Ojén también ha fijado su precio más alto con 2.118 euros, un 33% más.

Fuerte aumento El metro cuadrado se ha disparado un 30% en Ojén y Chilches en el último año

Málaga capital no está en su máximo histórico –que se alcanzó en abril de 2007 con 2.189 euros por metro cuadrado–, pero no anda demasiado lejos pues en junio los vendedores ya estaban reclamando 2.037 euros por metro, un 8,3% más que hace un año. Ha habido importantes subidas de precio interanual en Benalmádena (8,2%), Benajarafe (14,9%), Caleta de Vélez (11,1%), Casares (18,7%), Manilva (13%), Mijas (6,6%), Rincón de la Victoria (5,8%), Torremolinos (8,7%), Torrox (7%) o Vélez Málaga (9,7%). En el polo opuesto, no es mal momento para adquirir una vivienda en varios municipios del interior como Alcaucín, Almogía, Archidona, Canillas de Aceituno, Colmenar, Cómpeta, Guaro o Mollina, con disminuciones de precio en el último año desde un 10 hasta casi un 30%.

Si se hace la media provincial, el precio del euro por metro cuadrado está en 2.158 euros, su máximo histórico y un 10,3% más que en junio de 2018. Hay que tener en cuenta que la oferta de vivienda nueva es todavía escasa y que la mayoría de operaciones de compraventa, como muestra mes a mes el Instituto Nacional de Estadística, corresponden a viviendas usadas. Hay mucha demanda y crece el precio. En cualquier caso, la buena noticia es que Marbella, que es la localidad más cara de Málaga, ni siquiera está entre los 25 municipios más caros de España, por lo que la situación podría ser mucho peor. Que se lo digan a los que buscan una casa en Formentera (Ibiza), donde se piden 7.401 euros por metro cuadrado.