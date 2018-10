Las prefabricadas de Teatinos tardarán aún dos semanas en estar instaladas en la Laboral

Hace seis meses, en abril de este año, ya se sabía que el instituto que se está levantando en Teatinos no iba estar listo para septiembre. Por ello, había que buscar un plan B para los 180 alumnos de primero de Educación Secundaria matriculados en el nuevo centro. Dos semanas después del inicio del curso, aún no están instaladas las aulas prefabricadas en la parcela del IES Universidad Laboral que la Delegación de Educación determinó como espacio para estos escolares. Los seis grupos de alumnos continúan en las salas de televisión de la Residencia Andalucía. "Se suponía que iban a estar operativas el 1 de octubre, pero no ha sido así y les están diciendo a las familias que se retrasan otras dos semanas hasta el lunes 15", explicó ayer Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo.

Por su parte, el director del instituto receptor, Juan Jesús Larrubia, apuntó que aún no tienen una fecha concreta para iniciar la actividad en estas instalaciones temporales y señaló que ayer por la tarde se estaban descargando dos secciones del segundo módulo. Cada módulo, explicó, está compuesto por cinco secciones y aún les queda un tercer y último módulo por montar. "Esperamos que durante la semana se complete esta tarea y la siguiente se pueda pintar, conectar el agua, la electricidad y el saneamiento", comentó Larrubia. Eso, al menos, supondrá dos semanas más de curso, estimó el director del IES Universidad Laboral. Más aún con el 12 de octubre festivo. "No obstante, el alumnado está perfectamente atendido y contento en las aulas actuales", señaló Larrubia, al tiempo que subrayó que "por nuestra parte preferimos que todo esté bien finalizado, aunque en lugar del 15 sea el 17 ó el 18, a estas alturas es preferible no ir con prisas".

Sin embargo, el atasco de tráfico que se forma a diario en los accesos y las salidas de un centro que consideran ya "masificado" y la falta de un espacio propio tienen a las familias indignadas con la situación y van a iniciar una recogida de firmas conjunta con los afectados de Rincón de la Victoria para exigir responsabilidades. "Ni el plan B lo han tenido listo a tiempo, lo que evidencia una total falta de previsión", considera Mar Villanueva. "Son responsables desde el jefe de Planificación a la delegada, la consejera e, incluso, la presidenta de la Junta de Andalucía, porque han desatendido las necesidades de un distrito entero, la falta de planificación y de inversión durante décadas y exigimos responsabilidades", añadió la portavoz de la plataforma. Además de tener un presente "de incertidumbre", el futuro también va a ser complicado porque el instituto que se está levantando, además de ser insuficiente para las necesidades de la zona no contempla ni Bachillerato ni Ciclos Formativos.