El no al presupuesto de 2019, primera consecuencia de la ruptura

El corto plazo que resta para que los malagueños sean llamados nuevamente a las urnas para elegir a sus representantes en la Casona del Parque tiene una incidencia indiscutible sobre el efecto real de la ruptura del pacto de investidura entre Cs y PP en el Ayuntamiento de Málaga.

De hecho, tres meses de la cita electoral, como consecuencia de la ruptura lo que sí es claro es que el Ayuntamiento no podrá impulsar la aprobación del presupuesto municipal para 2019 en esta cuenta atrás. Y ello a pesar de la existencia de un acuerdo entre los dos antiguos socios para ir adelante con el documento. Ciudadanos fue claro.

"Si no cumple con nosotros no vamos a facilitar nada, ningún tipo de acuerdo de aquí hasta final de mandato con el PP", dijo el viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, quien apostilló que en el nuevo escenario político su grupo "no va a estar en predisposición de apoyarlos".

Una negativa que, todo hace indicar, hará que el equipo de gobierno del PP evite, siquiera, poner en marcha el trámite de aprobación de las cuentas en el Pleno. Tenemos que tener la seguridad de que va a ser aprobado", admitió el regidor como condición para remitir el proyecto de presupuestos.