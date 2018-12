La Diputación de Málaga aprueba un presupuesto de 300 millones de euros

El PP y Ciudadanos han presentado esta mañana el acuerdo para dar el visto bueno a los Presupuestos de 2019 de la Diputación de Málaga, el último de la legislatura y en año electoral, y que ha sido posteriormente ratificado en un pleno extraordinario con el apoyo de PP y Ciudadanos y los votos en contra de PSOE, Málaga Ahora e IU. El presupuesto global supera los 300 millones de euros, de los cuales 243 corresponden exclusivamente a la Diputación, un 5% más, y el resto a otros organismos dependientes del ente supramunicipal como el Patronato de Recaudación, Turismo y Planificación Costa del Sol y los consorcios de Agua, Residuos, Bomberos, Montes Alta Axarquía y Parque Maquinaria de Municipios de Nororma.

Al capítulo de inversiones se destinan 70 millones de euros, un 22% más que en 2018, de los cuales 50 millones de euros irán a parar a la ejecución de infraestructuras básicas, parques y zonas verdes, equipamientos sociales y culturales y desarrollo de actividades en los municipios y los 20 millones restantes se utilizarán para inversión en carreteras y el patrimonio provincial.

Entre las principales inversiones, Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga, ha destacado la mejora de la red viaria con 10 millones de euros; obras de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración por 4,6 millones; la ampliación del Caminito del Rey por 6 millones de euros; la adaptación de la plaza de toros de Málaga como centro cultural y de ocio por 4 millones de euros; la rehabilitación y mejora de polígonos industriales por 1,5 millones de euros; más actuaciones en la senda litoral por 2 millones de euros; la colocación de un alumbrado público más eficiente por 4,6 millones; o 6 millones para el Plan de Fomento del Empleo Agrario.

Bendodo ha subrayado que los ejes prioritarios son el refuerzo de las políticas de atención a la ciudadanía, que dispondrán de 98 millones, entre ellos 1,6 para subvenciones a familias; el aumento de los planes de desarrollo para los municipios; el incremento "notable" de las inversiones y el fomento del empleo, incluyendo un nuevo plan para jóvenes estudiantes de Formación Profesional.

El presidente de la Diputación ha hecho especial hincapié en que "son los primeros presupuestos de la deuda cero", es decir, sin tener que devolver nada a los bancos, y recordó que cuando el PP llegó a este organismo en 2011 la deuda era de 220 millones de euros. Tras siete años se ha quedado a cero. "Hemos conseguido saldar esa pesada losa", ha subrayado Bendodo, quien ha añadido que son unos presupuestos "creíbles, que se pueden ejecutar y que tienen viabilidad jurídica y económica". "Son los mejores presupuestos de la legislatura, los más expansivos, los más inversores, los de la deuda cero y los que más invierten en la sociedad centrando su atención en los municipios pequeños", ha insistido.

No se incluye partida alguna para el tercer hospital de Málaga, que, en principio, irá en los jardines del Hospital Civil. Bendodo ha condicionado poner dinero de la Diputación en función de las conversaciones con el nuevo consejero o consejera de Sanidad, que aún se desconoce si será del PP o de Ciudadanos. "El nuevo hospital será una prioridad para la nueva Junta de Andalucía, pero no hay partidas a la espera de ver qué tipo de colaboración quiere el nuevo consejero o consejera", ha dicho.

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Gonzalo Sichar, ha rubricado ese acuerdo y lo ha vuelto a apoyar en el pleno. Sichar ha lamentado que "hemos tenido que negociar a marchas forzadas porque nos presentaron el borrador el 5 de diciembre" y ha reconocido que han frenado ese pacto hasta hoy porque "hasta la semana pasada no se habían cumplido unas partidas de 2018 que son importantes". Sichar ha subrayado que Ciudadanos ha incluido iniciativas por valor de 25,5 millones de euros y que ha firmado el documento y aprobado en pleno porque "el PP ha cumplido lo que ha pactado con Ciudadanos y le hemos dado un voto de confianza".

l resto de partidos de la oposición no solo no han sido tan magnánimos sino que se han mostrado en contra de esos presupuestos. Rosa Galindo, portavoz de Málaga Ahora, ha criticado la "falta de partidas para viviendas sociales o para atender a los inmigrantes", mientras que Guzmán Ahumada, portavoz de IU, ha indicado que "el presupuesto llega tarde, la negociación ha sido inexistente y esto es un proyecto agotado, ineficaz y abandonado". Ahumada se ha preguntado "de qué nos vale la deuda cero si este presupuesto no lleva ninguna medida nueva para los pueblos menores de 20.000 habitantes, que se están muriendo". El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha asegurado tajante que "es el presupuesto de la vergüenza" porque, entre otras razones, "no se ha hecho público hasta hoy y lo han querido esconder porque no había nada nuevo, el PP no le destina a los municipios pequeños lo que destinaba el PSOE en 2011 o apenas se invierten seis millones en carreteras y muchas de esas inversiones son las comprometidas por las lluvias de 2016".

Los partidos de izquierda aprovecharon la ocasión para volver a criticar al popular Bendodo por su participación en las negociaciones para el futuro gobierno de la Junta de Andalucía y el acuerdo del PP con Vox.