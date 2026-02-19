Prisión para el entrenador de fútbol base detenido por presuntos abusos a sexuales a tres menores en Málaga

El entrenador de fútbol base del CD Conejito de Málaga arrestado por dos supuestas agresiones sexuales a jugadores ingresará en la cárcel. Así lo ha dictado el juez tras pasar a disposición judicial este miércoles, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El técnico, de 55 años, se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que una de las víctimas sí se ha prestado a dar su versión de los hechos. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Málaga, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del arrestado, que fue detenido por presuntamente abusar sexualmente de varios menores.

Está siendo investigado, según han precisado las mismas fuentes, por la presunta comisión de abusos sexuales, calificación provisional que se irá determinando de forma definitiva a lo largo de la instrucción.

El preparador se ha negado a prestar declaración ante el juez de guardia. En cambio, sí lo ha hecho uno de los tres menores que presuntamente fueron objeto de los abusos sexuales. El resto de presuntas víctimas lo irá haciendo a medida que avancen las pesquisas.

Tras acordar el ingreso en prisión, el juez acordó remitir la causa a la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la competente en la investigación de este tipo de delitos de los que son víctimas los menores.

El caso salió a la luz este miércoles después de que la Policía enviara un comunicado informando de la detención del entrenador como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos menores de edad. La investigación, asumida por agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones telefónicas de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajería instantánea, en un tono "muy afectivo", que iba más allá de la relación deportiva entre ambos, según los investigadores.

Así, fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo del vínculo que le unía con su míster más allá del terreno de juego, conocieron cómo el sospechoso había agredido sexualmente al chico.

Tras oír en exploración al menor, el Grume detectó a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores. En este sentido, las pesquisas llevaron a contactar con los otros dos chicos y sus padres, confirmándose como uno había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual (se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador), mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.