Una mujer de 81 años aprovechaba su apariencia "frágil" para robar en pisos turísticos de Málaga

La mujer, de 81 años, se valía de su apariencia "frágil" para acceder a edificios sin llamar la atención de los vecinos y robar dentro de viviendas vacacionales en Málaga. En su última incursión fue sorprendida por la persona que se encontraba residiendo en el piso, lo que acabó con su detención por parte de la Policía Nacional, y posteriormente en su ingreso en prisión provisional.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado que la detenida es presuntamente responsable de cinco delitos de robo con fuerza en pisos turísticos del Centro de la capital. Los investigadores apuntan que la sospechosa está considerada como una “histórica” en la comisión de robos en viviendas, aprovechaba su apariencia de “fragilidad física” para adentrarse en edificios sin levantar sospechas y, a continuación, usaba recortes de plástico para actuar contra el resbalón de las cerraduras de los inmuebles. Tras su arresto y puesta a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional.

El procedimiento del resbalón para acceder a las viviendas

La Policía Nacional ha explicado en una nota de prensa que desde mediados de julio se venían produciendo robos en pisos turísticos del centro de Málaga con un mismo patrón: todos perpetrados con el procedimiento del resbalón. Este modus operandi consiste en deslizar un objeto delgado y flexible - como una tarjeta o recorte de plástico- entre el marco de la puerta y el pestillo. Aplicando un poco de presión hacia adentro con este tipo de objetos basta para que el pestillo ceda y se abra la puerta. La Policía especifica que este método es solo efectivo en aquellas puertas que no están cerradas con llave.

La nota relata que las víctimas, que se encontraban de turismo en la ciudad, denunciaba la sustracción de parte de sus efectos de valor en el interior de la vivienda, no de todos. La estrategia del autor, del robo parcial de objetos, llegaba a sembrar las dudas entre los perjudicados sobre las circunstancias en que se había producido el robo, apunta la Policía Nacional.

Agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial se hicieron cargo de las pesquisas. Paralelamente a la práctica de diligencias, días atrás se tuvo conocimiento del aviso del morador de un apartamento vacacional, que había sorprendido in fraganti a una señora “robando” dentro de la vivienda.

Intervenidos recortes de plástico en poder de la sospechosa

Ante el aviso de la persona que estaba habitando la vivienda, acudieron agentes del grupo Gotham de la Policía Nacional, quienes, tras las comprobaciones oportunas, observaron que se trataba de una mujer con un largo historial delictivo en delitos contra el patrimonio, y procedieron a su detención. En el momento del arresto, se le intervinieron varios recortes de plástico empleados para forzar las cerraduras.

Los investigadores del Grupo de Robos le atribuyeron cinco robos con fuerza en pisos turísticos con el procedimiento del resbalón. Según los agentes, la sospechosa aprovechaba su apariencia “frágil y afable” para adentrarse en edificios sin levantar sospechas y, en el caso de ser descubierta, alegaba haberse equivocado de puerta “por despiste”, o incluso, en otras ocasiones, fingía ser la limpiadora de las instalaciones.

La sospechosa, que ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial competente, tenía predilección por el dinero en efectivo y las joyas.