Nuevo apuñalamiento en Málaga: detenida una menor en Fuengirola por agredir a otra joven

Segundo apuñalamiento en menos de una semana. En la madrugada del pasado domingo, un joven de 21 años fallecía en Málaga capital, en Capuchinos, tras ser apuñalado en una pelea. Este jueves, apenas cuatro días después, la Policía Local de Fuengirola informaba de la detención de una menor de edad, en esta localidad, como presunta autora de una agresión con arma blanca a otra joven, también menor de edad.

Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 27 de agosto, sobre las 23:00 horas, ha compartido el Ayuntamiento fuengiroleño en un comunicado. La sala del 092 recibió varias llamadas informando de un incidente entre dos chicas en la plaza de la Hispanidad de dicho municipio. A su llegada, los agentes dieron con una de ellas, con sangre y heridas por arma blanca en uno de sus brazos. La presunta agresora huyó del lugar, relata el Ayuntamiento.

Los agentes de la Policía Local, tras realizar varias entrevistas a los testigos y cotejar las imágenes de las cámaras de seguridad situadas en este espacio público, consiguieron identificar a la agresora. El Consistorio señala que poco después, una patrulla de la Policía Local se presentó en el entorno de su domicilio y la localizó cerca del mismo. Tras admitir la autoría de la agresión, la menor fue detenida y puesta a disposición de la Policía Nacional.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha destacado la importancia del sistema municipal de videovigilancia, que "fue determinante para dar con el paradero y posterior detención de la autora confesa de este caso, que además resultó ser menor de edad".

La agredida fue atendida por los servicios sanitarios de emergencia, desde el Consistorio han detallado que según el primer examen médico que le realizaron, indicaron que su vida no corría peligro.

Concentración pacífica, y reclamación de más controles tras el fallecimiento en Capuchinos

El domingo 24 de agosto se daba a conocer que un joven malagueño había muerto tras ser apuñalado en la Alameda de Capuchinos. Al parecer, el fallecido y los dos supuestos agresores habían discutido en la Feria, y trasladaron el enfrentamiento a este punto del centro de la capital. Los presuntos autores, dos varones de 23 años, ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza, en la tarde del martes 26 de agosto.

Los arrestados están siendo investigados por los supuestos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas.

El lunes de esta semana unas 250 personas, según datos de la Policía Nacional, se concentraron de manera pacífica en la Plaza del Patrocinio para denunciar "la violencia radical" y apoyar a la familia del joven fallecido, dedicada al comercio y muy conocida en la zona. "No puede ser que le hayan quitado la vida a mi hijo. Han asesinado a mi hijo. Mi niño era bueno", aseguró la madre del joven, que estuvo presente en el acto.

Este hecho saltó al panorama nacional, tras las últimas declaraciones dadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien reclamó al Gobierno de España la puesta en marcha de una campaña con la que sancionar a jóvenes que lleven armas blancas.

Moreno pidió al Ministerio de Interior que se refuercen los cuerpos y fuerzas de seguridad para evitar que sigan los numerosos apuñalamientos y que se haga una campaña de "chequeo e identificación". El presidente del gobierno andaluz destacó que en lo que va de año, en Andalucía, hay una veintena de fallecidos por arma blanca, jóvenes en su mayoría. Así como que los incidentes relacionados con estas agresiones ascienden a 124 en lo que va de año (este dato lo dio el martes, sin cortar el apuñalamiento de la menor en Fuengirola).