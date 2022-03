Las 44 profesiones en las que se encuentra trabajo en Málaga

Hay más de 150.000 parados en la provincia de Málaga pero eso no quiere decir que no se generen empleos. De hecho, las empresas están teniendo muchos problemas para encontrar buenos trabajadores en determinados sectores porque no hay o no tienen la cualificación suficiente. Lo ideal es acompasar la oferta y demanda, saber qué quieren exactamente las compañías y formar a las personas en esas áreas para alcanzar mayores porcentajes de empleabilidad, sobre todo entre los jóvenes donde la tasa de paro está por las nubes.

Eso es lo que acaba de hacer la Junta de Andalucía. Sus técnicos de empleo le han preguntado a las compañías ubicadas en Málaga qué necesitan a través de entrevistas y cuestionarios on line y su respuesta ha sido que hay 44 ocupaciones en las que les está resultando muy difícil encontrar trabajadores cualificados. Y la mayoría no pertenecen a sectores muy tecnificados sino que corresponden a los dos ámbitos principales de la economía malagueña: el turismo y los servicios.

Las empresas dicen que en estos puestos hay trabajo, aunque no quieren a cualquiera sino a gente que esté realmente preparada y sea buen profesional. Eso, lógicamente, hay que pagarlo y hay compañías que están dispuestas a hacerlo y otras que quieren duros a cuatro pesetas y luego se quejan de su incapacidad para retener el talento.

En esa lista de 44 ocupaciones aparecen: