Profesores del colegio Miguel Hernández de Málaga participan en un proyecto de movilidad Erasmus

El Colegio Miguel Hernández, situado en la barriada malagueña de El Palo, abrió sus puertas a Europa durante la última semana de mayo. Tanto los profesores como los alumnos pudieron disfrutar de la presencia de diecisiete docentes de Turquía, Italia , Reino Unido y Rumanía. Esta visita forma parte del proyecto Erasmus plus Healthy mind ,healthy body, un programa de movilidad docente que tiene como objetivo compartir buenas prácticas del ámbito de la educación.

“Este tipo de proyecto supone, entre otras cosas, una apertura de mente, ya que te permite conocer otras formas de vidas, adentrarte en culturas diferente y comprender otras maneras de impartir la educación”, comentaba Lourdes Haro, profesora del Miguel Hernández que ha participado en el proyecto. La experiencia, además de contribuir en el ámbito educativo, supone un acercamiento con la cultura o el ocio de otros países, ya que durante una semana el grupo de profesores realiza salidas y organiza actividades fuera de horario lectivo.

Lourdes Haro comentaba que le llamó mucho la atención que en Reino Unido apostaban por la autoevaluación. “Creo es muy interesante que los niños reflexionen sobre su propio trabajo, es algo que ya se conoce que es positivo, pero por falta de tiempo no lo solemos emplear en nuestros centro, y allí forma parte de su rutina”. La docente se refiere a su experiencia en Malvern, una localidad de Inglaterra, ya que en Semana Blanca se realizó la primera movilidad al colegio Northleigh.

A la visita en Reino Unido acudieron quince profesores, de los cuales cinco eran del colegio malagueño. El mes próximo concluirán el ciclo de movilidades y lo harán en la ciudad rumana de Buzãua la que asistirán tres docentes del centro. Los encuentros se alargan siete días, pero el proyecto se lleva desarrollando desde hace dos años y está siendo coordinado desde Reino Unido. Durante todo este tiempo han estado trabajando vía online, pero los profesores coinciden en que las visitas a las escuelas de otros países es la parte más enriquecedora.

La salud es el tema que compone el epicentro de Healthy mind ,healthy body. Los profesores sostienen que se suele elegir una temática general desde la que se puedan tratar aspectos que afecten a muchas áreas de la educación. “Hemos tratado de crear conciencia sobre la importancia del deporte, la nutrición, la gestión de las emociones, la higiene y la relajación”, explicaba Haro, quien añadía que otra de las ventajas es que, aprovechando el contexto, a los alumnos se le refuerza esta temática durante los días de visita.

El grupo está compuesto por profesores de Educación Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria, ya que en Italia mantienen la estructura de ocho años de etapa primaria. “Los profesores venían a Málaga con mucha curiosidad por conocer cómo trabajamos con los chicos con necesidades educativas especiales”, explicaban desde el Miguel Hernández. En este colegio cuentan con varios niños que necesitan este apoyo y trabajan con dos aulas específicas. “La educación especial no se trata igual en todos los países y coincidía con que en nuestro centro tenemos bastantes alumnos que siguen este plan”. En el Miguel Hernández no es el primer proyecto que realizan de este tipo, y ya hicieron algunos Erasmus plus aunque la lengua en la que se desarrolló fue en francés. En este caso el idioma de referencia es el inglés.

A pesar de ser una experiencia para los docentes, el proyecto supone una implicación del alumnado. “Ellos deben comunicarse en inglés, por lo que ya practican la lengua. Además, los profesores que vienen de visita intervienen en clase y les explican sus costumbres e incluso le traen regalos fabricados por alumnos de sus centros”, la profesora indicaba que es una experiencia enriquecedora también para ellos y que le han notado un cambio positivo en la conducta durante estos días. Además del beneficio directo, una vez que acabe el proyecto los alumnos estarán en manos de unos docentes con más conocimiento y con una perspectiva más amplia, por lo que, como no podía ser de otra forma en la educación, los niños siguen siendo los verdaderos protagonistas.