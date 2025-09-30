Protección Civil de Málaga se despide de un voluntario que ha muerto con 40 años: "Dejando una huella imborrable"

La Agrupación de Protección Civil de Málaga se ha vestido de luto este 30 de septiembre, al conocer el fallecimiento de uno de sus voluntarios, Juan Antonio Canis López, de 40 años. La agrupación ha señalado que este año haría cinco "de entrega y dedicación" como voluntario en Málaga, "dejando una huella imborrable en todos nosotros".

Juan Antonio Canis era conductor profesional de autobús, pero compagina su trabajo con su actividad en la agrupación. El jefe de la agrupación de Protección Civil Málaga, Víctor Espinosa, ha destacado que era "un voluntario ejemplar" que "siempre estaba dispuesto y comprometido".

A través de redes sus sociales, Protección Civil ha compartido el mensaje de condolencias para familiares, amigos y compañeros de V-1896 (número identificativo del voluntario). En el texto destacan que la ciudad "está en deuda" con Juan Antonio por su labor, "fue un voluntario que dedicó su tiempo de manera altruista, mostrando un verdadero compromiso por y para Málaga".

La publicación viene acompañada de imágenes del voluntario cuando se encontraba ayudando en la agrupación, con otros de los compañeros así como en dispositivos en calle Larios durante la Navidad, durante actividades culturales, o actividades deportivas. Espinosa recuerda que el último servicio de Canis fue en agosto, durante la Romería de la Victoria que tiene lugar durante la Feria de la capital.

Juan Antonio Canis comenzó su paso en Protección Civil durante la desescalada en la época de la Covid-19. Espinosa recuerda que en ese momento tuvieron una gran acogida de voluntarios, y que Canis era un compañero muy conocido entre el resto del grupo y que desde el principio estaba muy involucrado.

"Mientras nos unimos en este doloroso adiós, queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus compañeros" reza el mensaje de Protección Civil. "Sabemos que su ausencia se sentirá profundamente, pero su espíritu y su dedicación siempre estarán con nosotros". Finalizan destacando que no le olvidarán: "Siempre te recordaremos y llevaremos tu legado en nuestros corazones".