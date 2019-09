La protesta de maestros interinos sin plaza calienta el inicio del curso en Málaga

Para Rosa, Inmaculada, Inés y Mari Cruz el inicio del curso está siendo una pesadilla. Son maestras interinas de Infantil, Primaria y Audición y Lenguaje y llevaban años recibiendo una vacante informatizada en verano que les aseguraba un puesto para todo el año. Para su sorpresa este agosto no ha sido así y han tenido que irse al paro a la espera de que las manden, como al principio de sus carreras, a hacer sustituciones.

Las nuevas instrucciones dadas por la Consejería de Educación en junio, la ampliación del horario de Educación Física y Religión y la capacitación a docentes especialistas para llevar una tutoría en Primaria han dejado fuera a cientos de interinos de esta etapa. Pero en otras ha pasado lo mismo, por lo que denuncian que se han convocado muchos menos puestos que otros años. Y no solo por las plazas consolidadas tras las oposiciones de junio. Los afectados se concentrarán mañana viernes a las 10:00 en la sede de la Delegación Territorial de Educación convocados por el movimiento por la Educación Pública de Málaga.

Inmaculada Pérez es maestra interina de Primaria y cuenta con 10 años, 9 meses y 10 días de tiempo de servicio. A partir de su tercer año ha tenido una vacante en cada curso y el 1 de septiembre ya estaba incorporada en su destino. En esta ocasión, por el momento se ha quedado fuera. A la espera de que el Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri) pudiera arrojar novedades, Inmaculada está ahora mismo en el desempleo.

“Las instrucciones que sacó el consejero Javier Imbroda a finales de junio en las que da potestad a los compañeros de Educación Física e Inglés, a las especialidades en general, para que den el resto de asignaturas y asuman tutorías que nos correspondían a los maestros de Primaria, unido a que ha sido año de oposiciones, el cóctel ha sido tremendo”, explica la docente. “Tengo compañeros con 20 años de servicio que se han quedado en el paro o que le han dado vacante porque han solicitado Cádiz”, agrega Inmaculada.

La maestra de Primaria asegura que desde Educación han reconocido que hay menos de 20 vacantes sobrevenidas en la provincia de Málaga. “Me he quedado la número 46 en la provincia de Málaga, así como mucho cogeré alguna sustitución”, apunta y señala que “están dando asignaturas a docentes sin preparación para impartirlas, esto es desvestir un santo para vestir a otros, los de Primaria estamos de acuerdo con que se hayan ampliado las horas de Educación Física, pero cada uno a su especialidad, para que nadie pise el trabajo del otro, es lo mejor para la formación de los niños”.

En reivindicación, Inmaculada insiste que se siente más un número que una persona. “Me han utilizado, me han tenido por toda Andalucía, de aquí para allá, sin finiquito y ahora, después de tener tu vida hecha, tu pedazo de hipoteca, quien iba a pensar que llegaría un señor que no tiene ni idea en educación y nos dejara en la calle de un plumazo”.

Rosa también es maestra interina de Primaria con más de seis años de tiempo de servicio y los cuatro últimos con vacante informatizada. A pesar de haber aprobado cinco oposiciones, la última al mes de tener a su segundo hijo, ahora mismo está “en la calle”. “La bolsa de Educación Física se ha acabado, han llamado a todos, han dado vacantes informatizadas a gente que tiene un solo día de servicio”, apunta. “Los especialistas han cogido las tutorías de Primaria y han prescindido de los maestros de Primaria”, protesta. Y más cuando las oposiciones que se preparan unos y otros son diferentes.

En Málaga ha quedado la número 186, así que no queda otra que ir al desempleo y esperar que la llamen para alguna sustitución. “Somos números, de usar y tirar, no importamos aunque detrás de cada uno haya una historia, problemas como todo el mundo, pero no le importamos nada. Ahora tenemos que volver atrás, a estar a cinco colegios el mismo año, a que me corten... El consejero tiene que dimitir”, sostiene Rosa.

Mari Cruz Ruiz lleva 27 años como maestra de Infantil. Tiene 57 y toda su vida ha estado dedicada a los más pequeños. Éste iba a ser el año que, por fin, pudiera terminar un ciclo completo y graduar a sus alumnos de 5 años del colegio José Banús en Marbella. No ha sido posible porque no le han dado vacante. El panorama se le complica un año en el que tiene que estar, además, sometida a revisiones médicas constantes tras una intervención quirúrgica de hace unos meses. “No sé dónde voy a estar y es el año más problemático para hacer sustituciones con mi situación personal”, comenta sin explicarse aún lo que ha pasado.

"No tengo idea de lo que ha pasado, en estas oposiciones se ha convocado un número de plazas parecido a lo que normalmente se oferta"

Tampoco es fácil de entender para Inés, maestra de Audición y Lenguaje con casi 12 años de servicio. “Llevaba ya 8 años con vacante informatizada de forma continuada. No tengo ni idea de lo que ha pasado, porque en las oposiciones se ha convocado un número de plazas en parecido a lo que normalmente ofertan, así que no entendemos lo que ocurre”, indica la especialista. Más aún cuando su área siempre está falta de personal para atender a tantos menores con necesidades educativas especiales.

“Espero que me llamen, pero estoy en un sin vivir. No me esperaba que no me dieran vacante. En las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje no se entiende, los colegios tienen que empezar con maestros, en algún lado tienen que estar esas vacantes”, se queja Inés y señala que compañeras con 16 años de servicio tampoco han obtenido vacantes. También señala que en total, en toda Andalucía, de Audición y Lenguaje han sacado 37 vacantes cuando otros cursos han salido muchas más.

Desde el movimiento por la Educación Pública de Málaga consideran que es “urgente poner freno a las políticas nefastas que se han venido aplicando en la educación pública desde la Junta de Andalucía ya que han acarreado el despido de centenares de maestros y maestras con muchos años de servicio, los nuevos recortes de plazas escolares en Infantil y Primaria, la masificación de las aulas y la falta de personal para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. El curso 2019-2020 se prevé intenso.