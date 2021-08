El PSOE de Málaga estudiará llevar a la Fiscalía el caso de Smassa

Tras el Consejo de Administración celebrado en la tarde de este jueves de forma telemática y presencial en el Ayuntamiento de Málaga, los socialistas consideran que la “información aportada sobre el aparcamiento de Pío Baroja es totalmente insuficiente y pone aún más de manifiesto la falta de rigor del procedimiento, todo lo tras este consejo en el que, 30 minutos antes de su celebración, se volvió a modificar el punto relativo a esta promoción con un punto inicial para la concesión, otro posterior para poner fin a la concesión e iniciar una desafección y un tercero para ampliar la vida útil de la concesión a 45 años”, explicó el portavoz socialista Daniel Pérez.

Por todo ello, el grupo socialista estudiará llevar a la Fiscalía esta cuestión. Para el edil socialista la situación que se está viviendo con esta obra es inaudita, con cambios de acuerdos y procedimientos que no hacen más que poner en evidencia todo lo que denunciaron con anterioridad. “Prueba de ello es que en la tarde de este jueves se llevó a cabo una modificación, sin previo aviso, con un punto que anula al precedente. Desde luego, nada de esto da suficiente seguridad jurídica como para dar por buenas las excusas peregrinas que se han dado desde el equipo de gobierno”, relató el portavoz socialista.

Cabe recordar, que tras las supuestas irregularidades denunciadas esta semana por el grupo socialista al aparcamiento de la avenida Pío Baroja con las pistas deportivas del CEIP Valle Inclán, el portavoz anunció ayer que su grupo acudiría a la fiscalía si las explicaciones no eran convincentes. “No solo no lo han sido, sino que los cambios realizados dejan más en evidencia que las cosas se han hecho mal desde el principio. Dicho esto, vamos a estudiar con nuestro equipo jurídico las acciones que se pueden llevar a cabo en los tribunales para depurar responsabilidades”, admitió Pérez.

Por su parte, el edil de Movilidad, José del Río, declara a este medio de comunicación que se han otorgado todas las explicaciones requeridas y deja claro que todo el proceso se ha realizado con total transparencia y legalidad. Sin embargo, el PSOE de Málaga afirma que el problema llegó cuando se empezaron a firmar contratos de promesa de venta como pleno dominio de los adquirientes cuando legalmente no era posible hacerlo de tal modo al estar en suelo en concesión onerosa por 25 años. “Se ha realizado un procedimiento que no cumple con los requisitos actuales del suelo, haciendo pagar a la gente una serie de entradas, de 1.500 euros, por un aparcamiento que legalmente a día de hoy no puede ser suyo ni estructurarse”, explicó Pérez.

“Es como empezar la casa por el tejado. Es decir, se han creado una serie de expectativas que no se corresponden con la realidad, mintiendo abiertamente a la ciudadanía”, relató el portavoz socialista. Por su parte, el concejal Jorge Quero, no entiende qué prisas había en la realización del aparcamiento.