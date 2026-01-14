Un pueblo de Málaga ofrece cheques bebé a familias para luchar contra la despoblación

Mientras que en ciudades de la Costa del Sol la población va aumentando exponencialmente, hay pueblos de interior de Málaga que se ven cada vez con menos vecinos. Para luchar contra la despoblación, algunas instituciones ofrecen ayudas para que animar a las familias a quedarse. Es el caso de Benalauría vuelve a ofrecer un cheque bebé de 500 euros por hijo durante tres años.

Este municipio que se encuentra en la Serranía de Ronda cuenta con 460 vecinos- según datos del Instituto Nacional de Estadísticas en 2025- y el Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de esta ayuda económica durante tres años desde el nacimiento o la adopción del niño. Eso sí, quienes las soliciten deben estar empadronados en Benalauría.

El Consistorio explica que el cheque bebé viene a cubrir gastos de alimentación, higiene así como otras necesidades que pueda tener el menor. Señala que el dinero de la ayuda debe usarse en comercios del propio municipio.

Con ello, esta ayuda no solo beneficiará a las parejas de este pueblo, también ayuda a la dinamización de los pequeños comercios locales, ha puntualizado el Ayuntamiento.

También explica que la finalidad de esta es la de "incentivar a las familias de la localidad para frenar el descenso de población que se viene produciendo en los últimos años en los núcleos rurales y agrícolas debido fundamentalmente a la escasa natalidad”.

Esta medida también busca promover la llegada y asentamiento de nuevas familias con hijos a este pueblo de la Serranía de Ronda, garantizas la continuidad del colegio y luchar contra la despoblación que ha ido mermando la población de Benalauría desde hace décadas.

Quienes pueden optar a esta ayuda

Al cheque bebé de Benalauría pueden optar los matrimonios, parejas de hecho o familias monoparentales empadronadas y residentes en el municipio malagueño desde al menos un año antes del nacimiento o adopción de un hijo, que a su vez también debe estar empadronado en Benalauría.

El Consistorio ya entregó cheques bebés a 5 familias con hijos pequeños del municipio en la anterior convocatoria.