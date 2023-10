El puente del Pilar deja un 'llenazo' en Málaga

En La Alameda las castañas ya han tomado posiciones, a pesar de que este otoño el verano parece alargarse y no querer irse. No importan los cerca de treinta grados y manga corta, que algún turista sucumbe al placer y porta su cucurucho antes de parar en una de las esculturas que Manolo Paz ha dejado repartidas por la ciudad. Miran por el hueco del menhir y, no hay duda: "hace un día para tener novia formal", que dejó escrito Manuel Alcántara. Es 12 de octubre, empieza el puente del Pilar y Málaga está como una flor a punto de eclosionar.

Uno, dos, tres y hasta cuatro grupos de turistas con sus respectivos guías están en calle Larios al filo del mediodía antes de llegar siquiera a Lepanto. La cuenta asciende a doce al llegar a Plaza de la Constitución. A poco que se baje el ritmo al pasar a su lado se llega a una división sencilla: siete guías se comunican en español, cinco en inglés. El de la Hispanidad siempre fue un puente con acento local.

Mientras uno de los guías relata el por qué de la redondez de los edificios que diseñó Eduardo Strachan –cabe imaginar que previamente habría contado aquel truco visual del punto de fuga y las cornisas a sus interlocutores–, irrumpen en la vía tres escoceses ataviados con la camiseta de su selección, gorros típicos de aquellas altitudes y uno de ellos con un kilt cuyo grueso tejido es más propio de otras temperaturas. Su equipo nacional juega la tarde de este jueves en Sevilla, pero a ellos les salía "más barato volar a Málaga", además de aprovechar para "beber cerveza malagueña viendo la playa" antes de poner marcha a Hispalis, afirma Kevin desde la portavocía moral de su kilt.

En Plaza de la Constitución y sus calles aledañas, las terrazas están a organizar colas. No es raro que los hosteleros destacasen su verano de "récord" en contratación esta misma semana y el Colegio de Economistas destacase que el aumento del paro no había sido tan alto por la desestacionalización del turismo. Se siente a pie de calle.

"Una terraza, con este ambiente, es alegría", dice Antonio Romero, cordobés de paso, antes de apurar una caña. Romero, que viene con su familia es uno de los muchos que se hospedan en una vivienda turística del Centro de la ciudad para este puente de octubre.

En algunas pantallas, el Málaga comienza a jugar en La Rosaleda, desplazado por la Kings Cup de Piqué. Los goles –aunque sean solitarios– también saben bien los jueves, aunque el ambiente esté más en el estadio, que tuvo una de las mejores entradas de los últimos años, que en el corazón de la ciudad, donde podrían estar pasando una repetición.

Los números, de momento, son de un agosto prolongado, la patronal de pisos turísticos anunció que se esperaba un 85% de ocupación para estos cuatro días, los hoteleros, superaban en algunos puntos esta cifra en sus previsiones –alcanzando el 90% con la yema de los dedos–, y los hosteleros hablaban de "lleno". Sigue el verano y el "no hay billetes" cuelga de seguro en la recepción de más de un establecimiento.

"La festividad del Día de la Hispanidad se presenta como una gran oportunidad para nuestro sector en un mes considerado de temporada baja”, expresaba esta semana José Luque, presidente de Aehcos, insistiendo "no sólo en la importancia del turismo internacional, que en estas fechas ronda el 70%, sino del impulso que puede llevarnos este puente de cara a los turistas nacionales".

Tanto es así, que el aeropuerto prevé más de 2.400 vuelos para estos cuatro días, de los que 1.946 son internacionales y 479 son nacionales. Esto son 270 vuelos más que los programados en el año anterior entre el martes día 11 y el sábado 15 de octubre de 2022; y 1.094 más que en 2019 –aunque contó con menos días al ser del viernes 11 de octubre al domingo 13 de octubre de 2019–.

Ya pasada la hora del almuerzo, de la Casa del Guarda -uno de los resquicios de la ciudad de las mil tabernas y una sola librería– salen cánticos patriotas inspirados por el pajarete con total seguridad. Loes entonando que recuerdan que los himnos sin letra también cuentan en el Día de la Hispanidad.