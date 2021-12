Nuevo punto de vacunación sin cita en El Palo: "Tenía miedo a vacunarme, pero he decidido dar el paso"

A las 11:00 de este pasado jueves abrieron las puertas de la unidad móvil destinada a vacunar contra el Covid-19 en los alrededores del centro de salud de la barriada de El Palo. A lo largo del día de hoy estará disponible este punto de vacunación en el que se administran dosis de Moderna en un momento en el que ha aumentado el número de personas que deciden vacunarse. ¿Las causas? El miedo a la nueva variante ómicron, la subida de casos o el pasaporte Covid pese al revés judicial.

Únicamente hace falta presentar el DNI en el punto móvil de vacunación que reunía a gran cantidad de ciudadanos a primera hora de la mañana en sus puertas. La mayoría de ellos, personas con más de 60 años que estaban dispuestas a seguir protegiéndose contra el Covid-19. “Tenía cita para principios de 2022, pero en cuanto supe que aquí podía vacunarme sin cita, anulé la del centro de salud y me he venido”, explicaba Loli, de 75 años, que estaba dispuesta “a disfrutar tranquilamente de la Navidad con sus nietos”.

Aunque también había una minoría de adultos y jóvenes que se estaban vacunando de la segunda dosis tras haber recibido únicamente una toma al haber pasado el virus y que ahora, seis meses después, podían recibir la pauta completa. Asimismo, no se puede negar que la llegada de otra variante hace recomendable la necesidad de protegerse frente al virus. Es el caso de otra joven de 27 años, que explicaba que “tenía miedo a vacunarse”, debido a cierta información dudosa que había recibido sobre los riesgo de la vacuna, pero que sabía que “tenía que dar el paso” y que al instalar esta unidad móvil cerca de su hogar, decidió comenzar la inmunización.

Por su parte, dos jóvenes que recibieron la monodosis del compuesto de la firma Janssen guardaban su turno para recibir una segunda toma, esta vez sería de Moderna, ya que los expertos afirman que no existe ninguna contraindicación y que es necesario reforzar con otra toma. Por otra parte, dos indios de 30 y 35 años reconocían que no se habían vacunado cuando se autorizó para su franja de edad “porque no lo consideraban necesario”, pero que ahora lo iban a hacer para poder regresas a su país en las fiestas de Navidad.

Los sanitarios explicaron que, aunque la mayoría de personas que acuden a vacunarse a estas unidades es para recibir la tercera dosis, se hace latente el miedo al contagio debido al aumento de casos de la nueva variante, ómicron, y la fecha en la que nos encontramos en la que ascienden los viajes al extranjero y se hace necesario presentar el pasaporte Covid en ciertos países. Aseguran que la posible obligación del certificado de vacunas contra el Covid-19 para el ocio también provoca un aumento de la demanda, aunque no son muchas las personas que acuden por este motivo. Desde la unidad móvil animaron a todos los ciudadanos a recibir “un pequeño pinchazo que puede salvarte la vida”.

Los horarios en la unidad móvil de El Palo son miércoles y jueves de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 y viernes de 8:30 a 15:00. Las vacunas que administran son las de Moderna y Pfizer y únicamente se realizará la inmunización contra este virus. En el caso de los puntos de vacunación ubicados en los centros de salud de La Roca y Santa Inés-Teatinos, el horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30. La vacunación continúa en los Centros de Salud de manera ordinaria con cita previa.