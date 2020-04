Suspendidas sesiones de radioterapia por un fallo informático en el Hospital Regional de Málaga

Un fallo informático obligó este jueves a suspender las sesiones de radioterapia del Hospital Regional. Según el Sindicato de Enfermería (Satse) afectó a una veintena de pacientes, los que estaban citados a última hora de la mañana y por la tarde.

El problema es que el fallo se produjo en el sistema que calibra el tratamiento. En cuanto ocurrió, los profesionales del Servicio de Oncología Radioterápica avisaron a Sevilla que debía solucionar el problema on line. Pero no se arregló, de modo que no tuvieron más remedio que decirle a los enfermos que debían irse a sus casas sin los tratamientos.

“La culpa no es del Servicio, pero no es de recibo que porque no haya un informático de presencia física los pacientes, algunos de los cuales vienen de pueblos y vienen con su dieta hecha, tengan que volverse después de esperar dos horas”, lamentó el delegado de Satse Ignacio Anguita.

El fallo se produjo en el programa que calibra los tratamientos y por seguridad se suspendieron las citas

El hospital explicó que el fallo informático fue por causas ajenas a Oncología Radioterápica. “Ante esta situación puntual, el Servicio ha determinado que estos pacientes no recibiesen el tratamiento por razones de seguridad, ya que este programa calibra el tratamiento en función de la necesidad de la patología de cada paciente”.

Una eventualidad que según el Regional no afectará al cómputo total de tratamiento prescrito a los pacientes afectados, “que podrán recibirlo en tiempo y forma”. El hospital lamentó las molestias ocasionadas a los enfermos y a sus familiares y recordó que toda su actividad está guiada por la seguridad de los pacientes.