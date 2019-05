La radioterapia del futuro ya es presente en Málaga con la donación de Amancio Ortega

“La máquina es genial y para los profesionales es un reto. Tecnológicamente hay un antes y un después”. Así describe el responsable de Oncología Radioterápica del Hospital Regional, Ismael Herruzo, el nuevo acelerador lineal adquirido con la donación de la Fundación Amancio Ortega y que lleva varios meses funcionando.

El aparato es la última tecnología, procede de Estados Unidos y ha costado unos tres millones de euros. Herruzo explica que su alta precisión permite atacar el tumor con dosis más altas reduciendo los márgenes de radiación, lo que se traduce en menos efectos secundarios.

Pero aunque el equipo es en estos días la estrella mediática por su tecnología puntera, no es el único. Con la donación se adquirirán en toda Andalucía 21 aceleradores lineales para la sanidad pública. Un segundo aparato comprado con los fondos de la Fundación del dueño de Inditex comenzará a funcionar en el Regional el 24 de junio próximo. Este hospital tiene tres aceleradores. Tras la renovación, seguirá teniendo el mismo número, pero más precisos ya que son de tecnología punta. El Clínico cuenta con dos acelerados en la actualidad. Con los fondos de Ortega se han adquirido tres, pero como se sustituirá a uno más antiguo, al final del proceso de renovación en 2020, el hospital tendrá cuatro equipos.

“Las máquinas que estábamos usando hasta ahora no son malas, pero estas son más precisas”, aclara Herruzo. La antigüedad de la tecnología en la especialidad era generalizada en toda España. Ahora, el hospital se pone al nivel tecnológico de los más prestigiosos centros del mundo en estos tratamientos porque la radioterapia del futuro ya es presente en Málaga.

Pero aparte de la donación hay otros elementos claves que han hecho posible este salto cualitativo asistencial en la Oncología Radioterápica: la construcción del bunker imprescindible para su instalación y el compromiso de los profesionales para dar la mejor asistencia a los pacientes.

“Esto supone un avance tecnológico que mejora cualitativamente los tratamientos y que pone a los profesionales ante un reto. Porque ahora que tenemos este equipo, tenemos la obligación moral de dar los tratamientos top”, argumenta Herruzo. Radiofísicos, oncólogos radioterápicos, enfermeros y técnicos en radioterapia del hospital llevan muchos meses trabajando para adaptar las instalaciones y la asistencia a la nueva tecnología. Forman un equipo de casi 40 personas comprometidas para sacar el máximo partido a estos aparatos. Herruzo hace la comparación con un coche: “No sirve de nada que te den un cochazo, si lo estrellas”.

El aparato más fotografiado en estos días en el Regional no sólo sirve para radiar a los pacientes. A la vez permite realizar un TAC durante esas sesiones para que los sanitarios tengan más seguridad de que están atacando correctamente al tumor. Herruzo precisa que la radioterapia supone el 5% del coste del tratamiento del cáncer de un paciente. Sin embargo, por sí sola aporta el 22% de la curación y junto con la cirugía, el 40%.

Los aceleradores adquiridos con esta donación beneficiarán en Málaga a unos 3.000 pacientes. Esther Luque, que este jueves ha recibido su novena sesión de radioterapia con el moderno aparato, valora la incorporación esta tecnología:“Me han dicho los médicos que es mucho más preciso y que va más a la diana donde nació el tumor”. Sobre la polémica que se ha producido en torno a la donación, esta paciente es rotunda: “La sanidad pública no debe vivir de la filantropía. Pero si alguien quiere hacer una donación, no me parece mal. Ambas cosas no creo que estén reñidas”. Y cierra su comentario con dos datos a modo de reflexión: la donación de la Fundación ha sido para toda España de unos 308 millones de euros frente a los alrededor de 70.000 millones de euros que supone el presupuesto de la sanidad pública.