Los regantes del Guadalhorce solo dispondrán de 20 hectómetros este año hidrológico

El sector agrícola está siendo uno de los más perjudicados por la sequía dado que las reservas de los pantanos no hacen más que bajar a causa de la falta de precipitaciones. Actualmente, en el Valle del Guadalhorce y en la Axarquía los agricultores luchan por sacar adelante sus cultivos con las pocas reservas hídricas de las que disponen. Este viernes se ha celebrado el Comité de Sequía y se ha aprobado que para este año hidrológico 2023-2024 los regantes del Valle del Guadalhorce dispondrán tan solo de 20 hectómetros de agua, un 50% menos de lo habitual. En la Axarquía los agricultores continúan sin tener acceso al agua de la Viñuela.

Actualmente los tres pantanos del Valle del Guadalhorce disponen de 82 hectómetros. Concretamente, en el Conde del Guadalhorce (17,1%) hay 11,4 hectómetros, en el del Guadalhorce (21,3%) quedan 26,8 hectómetros y en el de Guadalteba (28,6%) se encuentran todavía 43,9 hectómetros. Por ello, la Junta de Andalucía ha aprobado que los regantes dispondrán de 20 hectómetros en este ejercicio y el abastecimiento de 45 hectómetros, un 10% menos de lo habitual, según las fuentes consultadas. Cabe señalar que el Gobierno andaluz aprueba estas medidas para retrasar el máximo tiempo posible el llegar al umbral de escasez grave que se sitúa en los 71 hectómetros.

En este sentido, fuentes cercanas a la directiva de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) aseguran que entienden que se deba priorizar el agua para el abastecimiento, pero no están de acuerdo con las medidas que les han impuesto a ellos. Asimismo, inciden en que “están protegiendo un sector económico y hundiendo otro”, criticando que el sector servicios va a seguir disponiendo de toda el agua que necesiten, pero ellos van a tener que distribuir los recursos para poder sacar adelante sus cultivos leñosos.

De igual forma, remarcan que habitualmente tienen al año de 40 hectómetros, pero en el ejercicio pasado les proporcionaron 25 hectómetros y este año 20 hectómetros. Esto quiere decir que cuentan con la mitad del agua a la que habitualmente están acostumbrados y con respecto al año anterior son cinco hectómetros menos. Además, hacen hincapié en que “esos 20 hectómetros llegarán si llueve lo que se espera”, en el caso de que las precipitaciones no sean las previstas “serán menos hectómetros todavía”.

Con respecto a las aguas regeneradas, desde Aprema sostienen que ellos están dispuestos a hacer uso de estas, pero para que lleguen hasta sus cultivos necesitan "modernizar" sus instalaciones. “Los regantes del Guadalhorce no podemos afrontar las aguas regeneradas porque no tenemos conducciones necesarias”, señalan y añaden que sus infraestructuras están “destrozadas”, ya que tienen más de 60 años. Por ello, los agricultores de la zona piden una solución “urgente” en la que se proteja a la agricultura y al trabajador del campo, para así "mantenerlo y que no se pierda".