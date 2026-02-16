Renfe comienza a vender los billetes Málaga Madrid el 18 de febrero sin tener claro cómo salvar Álora

Renfe ha adelantado la fecha de venta de sus billetes para los AVE entre Málaga y Madrid. Hasta este lunes, sólo expedía pasajes a partir del 1 de marzo, domingo. Pero ya se pueden comprar en su página web para este miércoles, 18 de febrero. Aunque todavía no hay una fecha oficial de apertura de la línea en Adamuz, donde está cortada tras el trágico accidente en el que perdieron la vida 46 personas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este lunes que estará abierta "hoy [por el lunes 16 de febrero] o mañana". Este sería uno de los cortes de la línea, pero no el único. Málaga vive un doble aislamiento después de que cayese un talud de cinco metros sobre la vía a la altura de Álora.

Renfe aún no tiene claro cómo va a salvar este corte, una vez abra la línea en Córdoba. Sí que precisa un portavoz que están estudiando la operativa en pos de que Málaga no esté aislada durante tanto tiempo y desde el pasado mes de enero, cuando se produjo el citado accidente de Adamuz. La alternativa para conectar Málaga con Antequera, desde dónde sí estaría abierta toda la línea de alta velocidad hasta Madrid, puede pasar por autobuses por carretera o por trenes, eso sí, que usen vía de ancho convencional: los trenes de Media Distancia.

En el primer caso, el más usual que suele usar Renfe, fletaría autobuses hasta la estación de Antequera. Esta opción permite flexibilidad horaria y adaptarse al horario de los trenes de alta velocidad. La segunda, sería llevar a los usuarios desde la estación de María Zambrano hasta la de Antequera en trenes de Media Distancia. El problema, aunque la línea está abierta y operativa, tiene más que ver con la disponibilidad de trenes y horarios que cuadrasen con los de alta velocidad. En cualquier caso, ambas son posibles.

De momento, Renfe es la única compañía que anticipa la venta de billetes. Tanto Iryo como Ouigo, las dos operadoras privadas que también ofrecen sus viajes y trenes entre Málaga y Madrid siguen sin dispensar pasajes hasta el 1 de marzo, como hacía la empresa española hasta este mismo lunes.

Adif ha puesto este lunes una nueva fecha oficiosa para la vuelta del AVE Málaga-Madrid. La empresa española pone el horizonte para que la línea de alta velocidad esté disponible en Málaga "a primeros de marzo". La semana pasada indicaba que los trabajos durarían "algo más de dos semanas". En Málaga, además del corte de Adamuz, existe un segundo corte, debido a la caída de un talud de cinco metros sobre las vías a la altura de Álora. El mismo daño tanto la vía como la catenaria.