"Los medios deseamos poder contar un milagro"

El rescate de Julen ha trastocado la apacible vida de Totalán, el pueblo axárquico de poco más de 700 habitantes que en estos días suena en los informativos de medio mundo. Más de 200 periodistas, camarógrafos y fotógrafos siguen el dispositivo para sacar al niño del pozo. Jens Reupert está desplazado al cerro del Dolmen de la Corona por Welt, una televisión germana. "En mi país se le da mucha importancia a esta información. Todavía hay esperanza, también en Alemania. Es una situación difícil porque este lunes se cumplen ya ocho días... Pero hay muchas personas allí pendientes de este rescate", asegura, entre una comparecencia y otra de los técnicos. Quizás en ese país se siga con especial interés este operativo porque en los años 70 una veintena de mineros se quedaron atrapados en el interior de una mina. "Quince sobrevivieron", recuerda.

Una periodista de France Press no para. Sentada con su ordenador portátil entre las piernas, junto al carril por el que sube la maquinaria hacia el cerro, no para de enviar crónicas mientras sus compañeros de las televisiones de toda España hacen conexiones en directo para los programas que están en el aire.

El grupo de whatsapp por el que Subdelegación informa a la prensa tiene ya 206 miembros

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirman que el grupo de whatsapp por el que van informando con gran eficacia e inmediatez de cada novedad que se produce supera ya los 206 miembros. Dando cobertura al rescate hay prensa de toda España, Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina... Radios de toda América Latina no paran de llamar a los medios malagueños para, aprovechando que comparten el mismo idioma, pedirles crónicas de sus periodistas. "Alguien les ha dado mi número de móvil y ya me han llamado de varias emisoras de Argentina, de Costa Rica... No paran de llamarme", comentaba una redactora.

Al fotógrafo Jon Nazca, Reuters lo ha destinado a cubrir el rescate. Sus imágenes ya se han publicado en periódicos de toda España, en The Guardian (Reino Unido), La Nación (Argentina), RT (Portugal), Morgen Post, Dert Standart y Bild (Alemania), entre otros: "No es agradable estar aquí, pero aquí estaremos hasta que llegue el desenlace. Reuters me ha desplazado a La Cala, para estar más cerca". Él vive en Ronda, así que bromea sobre si cuenta como un medio local o internacional. Pero allí está, en esa babel periodística que está pendiente de cada metro de túnel que se abre y de cada roca que demora el rescate. Y concluye: "Yo deseo contar un milagro. Los medios estamos aquí esperando que podamos contar un milagro".